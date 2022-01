Les derniers ordinateurs de bureau et tout-en-un de HP présentent les composants internes d’Alder Lake, les graphiques RTX et la DDR5

En bref : depuis que le coronavirus a forcé certaines personnes à accepter le travail à domicile dans le cadre de la nouvelle normalité, ce n’était qu’une question de temps avant que les entreprises de quincaillerie n’intègrent cette situation dans leurs arguments de vente. Le dernier en date est HP, qui est sur le point de lancer une nouvelle gamme d’ordinateurs de bureau et de tout-en-un conçus autour du travail hybride.

La conférence entre les personnes travaillant à domicile et dans les bureaux est le thème central du communiqué de presse annonçant une série de nouveaux PC de HP cette semaine. Prévus pour être lancés à différentes dates entre février et mai, les ordinateurs sont équipés de processeurs Alder Lake d’Intel et d’un hôte de la nouvelle technologie de visioconférence de HP.

Le HP Store affiche quatre modèles Elite 800 G9 comme « à venir », tous livrés avec Alder Lakes. Le modèle tout-en-un peut être livré avec jusqu’à 64 Go de RAM DDR4, jusqu’à 6 To de stockage NVMe et un RTX 3050 Ti en option. Il devrait être lancé courant mai. Les trois autres modèles ont de la RAM DDR5 mais ne disposent probablement que d’un stockage SATA.

Le mini, qui arrivera fin mars, peut se connecter à jusqu’à huit écrans et, comme le tout-en-un, dispose d’un 3050 Ti en option. L’Elite SFF, également attendu fin mars, a des configurations allant jusqu’à 128 Go de RAM avec un GPU Nvidia Quadro T400 en option. La tour Elite devrait arriver un peu plus tôt (fin février) et arborer jusqu’à 128 Go de RAM, avec un GPU RTX 3070 en option.

La société a également poussé HP Presence – un nouvel ensemble de produits de conférence annoncé par HP en octobre. Ils comprennent une caméra 4K, une barre audio-vidéo, des microphones et un système de contrôle de conférence.

Les efforts de travail à domicile sur les produits HP ont commencé en juin dernier avec ce qu’il a appelé « le premier moniteur certifié Zoom au monde ». Le E24mv G4 est livré avec une webcam contextuelle avec 25 degrés d’inclinaison, des paires de haut-parleurs et des microphones.