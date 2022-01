Le port PC de Zelda : Ocarina of Time créé par des fans devrait arriver dans quelques semaines

Quelque chose à espérer : demandez à quelqu’un quel est le meilleur jeu Zelda jamais créé, et la plupart des gens diront soit Breath of the Wild ou Ocarina of Time. Heureusement pour ceux qui choisissent le classique de la Nintendo 64, un port créé par des fans arrivera sur PC dans quelques semaines.

Videogameschronicle rapporte qu’un groupe de développeurs communautaires appelé Harbour Masters a travaillé sur le portage de Zelda, qui est maintenant terminé à 90 % et pourrait arriver dès la mi-février.

Le port s’appuie sur le travail de l’équipe de Zelda Reverse Engineering dont le projet de deux ans l’a vu décompiler le code d’Ocarina of Time. Une méthode similaire a été utilisée pour créer le port PC Super Mario 64 à partir de 2020.

« Nous espérions être terminés d’ici la mi-février et utiliser environ un mois jusqu’au 1er avril pour affiner le jeu avant sa sortie », a déclaré le développeur de Harbour Masters, « Kenix », ajoutant que le travail sur le port PC avait commencé presque aussitôt. car Ocarina of Time a été complètement rétro-conçu.

Kenix a déclaré que le port Zelda utilise Fast3D, le même backend de rendu écrit pour le port Mario 64, permettant la prise en charge de l’écran large au lancement et l’ajout d’autres fonctionnalités modernes plus loin, y compris 60fps.

Le port comprend également un système de script qui organise et charge les actifs de la même manière que les jeux modernes, ce qui facilite grandement la prise en charge des mods. Nous pouvons donc nous attendre à voir des éléments comme le ray tracing et des graphismes mis à jour modifiés pour le jeu à la Mario 64.

Nintendo, bien sûr, a la réputation de sévir contre des projets de fans non officiels comme ceux-ci, mais Harbour Masters pense qu’ils sont sûrs à cet égard : le code de décompilation n’est pas identique au code original de Nintendo et n’était pas créé à l’aide de documents de propriété divulgués. En ce qui concerne l’utilisation des actifs protégés par le droit d’auteur du jeu, ce qui a entraîné la frappe de l’exécutable Mario 64 avec les DMCA, explique Kenix :

« […] nous avons emballé les actifs dans une archive externe. Aucun actif n’est lié à l’exe. Notre conviction est que cela empêchera un retrait DMCA de Nintendo car SM64 a lié tous les actifs dans le fichier exe.

PCGamer note que pour jouer légalement à ce port Ocarina of Time, les utilisateurs devront vider tous ces actifs de leur propre copie du jeu, mais une version avec des actifs entièrement créés par les joueurs arrivera probablement à une date ultérieure.

L’équipe de Zelda Reverse Engineering travaille également sur la décompilation de Majora’s Mask. Kenix a déclaré qu’une fois cette opération terminée, ils s’attendent à pouvoir créer un port PC encore plus rapidement.

Découvrez plus d’informations sur ce serveur Discord.