Steam bat un nouveau record avec 29 millions de joueurs simultanés

Personne ne doute que le segment des jeux est l’un des plus rentables du monde technologique. Et avec tant d’offres, de nouvelles et d’équipements, il est presque impossible de résister à ne pas jouer ou, du moins, à ne pas connaître les nouveautés.

Steam continue d’être la plateforme de jeu la plus populaire et, en seulement un mois, le service a battu un autre record en réussissant à rassembler 29 millions de joueurs simultanément.

Steam a un record de 29 millions de joueurs simultanés

Il y a quelques semaines à peine, Steam avait franchi le cap historique de réunir 28 millions de personnes en même temps sur la plateforme, et voilà qu’un nouveau record vient d’être battu. Selon les informations, dimanche dernier (23), le service comptait plus de 29 millions de joueurs simultanément.

Plus précisément, selon les données de SteamDB, le record a été battu avec 29,2 millions d’utilisateurs simultanément, ce qui dépasse tout record précédent. Et c’est déjà la troisième fois en un mois que le record est battu.

Cependant, comme il n’y a pas d’oeufs sans omelettes, évidemment les différents titres ont contribué à cette réalisation. Ainsi, des jeux comme Counter-Strike : Global Offensive (900 000 joueurs), Dota 2 (787 000 joueurs) et PUBG : Battleground (600 000 joueurs) ont joué un grand rôle dans ce record.

À leur tour, des jeux comme Yu-Gi-Oh! Master Duel s’est également avéré être un véritable succès. Selon les détails de SteamDB, le titre free-to-play édité par Konami a enregistré en moyenne plus de 200 000 joueurs simultanés.

Le jeu Apex Legends se démarque également avec des chiffres allant de 170 000 à près de 250 000 joueurs en même temps. Le récent Monster Hunter Rise de Capcom présente également des résultats assez intéressants.

Ces chiffres peuvent également être justifiés par le fait que la pandémie augmente dans le monde. Ainsi, de nombreuses personnes isolées chez elles choisissent de passer leur temps de la manière la plus amusante possible, et les jeux sont une excellente solution pour cela.