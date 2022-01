Astuce : Vous voulez une boutique d’applications pour Windows 11 Linux ? Voyez comme c’est simple

Si avec Windows 10, nous avons découvert une nouvelle façon d’avoir Linux dans ce système, avec Windows 11, cela a fait un pas encore plus grand. Le WSL est meilleur, plus mature et possède de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Celui qui ressort le plus est clairement l’arrivée de l’environnement graphique.

Avec cette capacité, nous pouvons exécuter des applications qui étaient limitées à Linux, mais sur Windows 11. Profitant de ce qui est maintenant offert, nous pouvons avoir une nouveauté importante qui nous permet de gérer les applications installées. Ainsi, il est simple d’avoir une boutique d’applications pour Linux à partir de Windows 11.

La présence de Linux dans Windows 11 et 10 est une victoire tant attendue. Microsoft n’a pas toujours embrassé clairement ce système, ayant changé de position il y a quelques années et révélant que son avenir passerait par ici.

Installer le gestionnaire de packages dans WSL

Avec l’arrivée de l’environnement graphique au WSL, le sous-système Windows Linux, dans Windows 11, tout est devenu plus complet et avec beaucoup plus de possibilités. Cela est clair avec la gamme d’applications auxquelles les utilisateurs ont accès.

La preuve en est la possibilité d’installer un gestionnaire de packages, quelque chose de très similaire à un magasin d’applications Microsoft. Nous parlons de Synaptic, qui peut être installé simplement et avec la commande ci-dessous.

sudo apt install synaptic

Cette commande devra être autorisée et tous les packages nécessaires seront installés. À la fin de ce processus, Synaptic est prêt à être utilisé dans Windows 11.

Comment installer des applications sur Linux à partir de Windows 11

Pour utiliser ce gestionnaire de packages Linux, appelez simplement sa commande la plus basique, présentée ci-dessous. L’interface graphique est immédiatement présentée et les applications disponibles sont immédiatement accessibles. Ceux-ci peuvent être recherchés et marqués pour l’installation.

sudo synaptic

Après avoir choisi les applications et les packages à installer, cliquez simplement sur le bouton Appliquer pour que le processus se poursuive. Au final, tout est prêt à être utilisé, il suffit d’appeler la commande dans la fenêtre du terminal de Windows 11.

Utilisez ces nouvelles applications sur le système de Microsoft

En fin de compte, et avec l’application prévue appelée, tout est prêt à être utilisé par l’utilisateur. L’interface graphique fait fonctionner toutes les applications Linux sur Windows 11, comme si elles étaient sur un système complet et complètement en dehors de la proposition de Microsoft.

C’est de cette manière simple qu’ils peuvent désormais gérer les packages et les applications qu’ils souhaitent avoir sur Linux sur Windows 11. Avec une interface graphique simple, Synaptic vous permet de gérer l’ensemble du processus, loin du terminal et de la ligne de commande.