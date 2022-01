Quels smartphones sont les moins dévalorisés ? Apple et l’iPhone 12 dominent…

En plus de toutes ses fonctionnalités techniques et logicielles, il existe un avantage reconnu à l’iPhone d’Apple par rapport à Android. Ces smartphones conservent leur valeur plus longtemps et constituent généralement un pari plus rentable sur le marché de l’occasion.

Une analyse récente, centrée sur l’année 2021, a montré quels smartphones se dévalorisent le moins.

L’une des options que de nombreux consommateurs envisagent lors du changement de smartphone est la livraison du modèle d’occasion lors de l’achat d’un nouveau. Cela donne une importance accrue à certains équipements, du fait de leur dévalorisation.

L’analyse récente de SellCell a montré quel équipement présente le plus d’avantages sur le marché de l’occasion.

Apple et l’iPhone 12 sont ceux qui se dévalorisent le moins

La première liste montre quels smartphones sont en tête et lesquels ont réussi à maintenir une meilleure appréciation au cours de la dernière année.

On a ici une nette domination d’Apple et notamment de son modèle de référence de l’année dernière. On parle clairement de l’iPhone 12 Pro Max.

Fait intéressant, la liste se poursuit avec toute la gamme de smartphones Apple associés à l’année 2020. L’iPhone 12 domine le top 5, avec le Pro, le modèle de base et même le mini.

Le premier smartphone Android qui apparaît est en 5e position, avec le Pixel 5.

Les smartphones Android sont ceux qui se dévalorisent le plus

À l’extrême opposé, nous avons la liste des smartphones qui ont perdu le plus de valeur. Cette liste est entièrement composée de smartphones Android, avec seulement 2 marques présentes ici.

On parle de Motorola et LG, avec 3 smartphones du premier et 2 du second.

Peut-être plus que le nombre de smartphones qui sont présents ici, il est intéressant de s’intéresser aux valeurs de dévaluation de ces smartphones. Chacun d’entre eux a subi une perte de valeur supérieure à 80 %, deux d’entre eux étant supérieurs à 85 %.

L’analyse de SellCell va plus loin et compare comment ils ont dévalué les tablettes et ici aussi, Apple a dominé avec son iPad.

Ces valeurs peuvent être associées au taux de renouvellement plus élevé des clients iPhone, qui choisissent de faire ce changement tous les 1 ou 2 ans.