AI Research SuperCluster : C’est le supercalculateur de Meta dédié à la recherche en IA

L’engagement de Meta envers son métaverse obligera l’entreprise à repenser et à recréer bon nombre de ses outils et ce qu’elle offre aux utilisateurs. Ce sera un défi que l’entreprise relève et qui apporte maintenant quelque chose de nouveau.

Afin de créer son monde virtuel, la propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, a présenté le AI Research SuperCluster (RSC). Il s’agira d’un supercalculateur à la pointe de la technologie dédié à la recherche sur l’intelligence artificielle (IA) qui sera le plus rapide au monde lorsqu’il sera terminé.

Bien qu’encore à un stade très précoce, Meta espère que le RSC aidera à construire de nouveaux et meilleurs modèles d’IA. Il fonctionnera également dans des centaines de langues différentes, développera de nouveaux outils de réalité augmentée et bien plus encore.

L’AI Research SuperCluster (RSC) devrait être parmi les supercalculateurs d’IA les plus rapides aujourd’hui. Lorsqu’il sera entièrement construit au milieu de cette année, il montera en grade et sera le plus rapide au monde.

Ce supercalculateur aidera les chercheurs de Meta AI à construire de meilleurs modèles qu’ils pourront apprendre à partir d’un très grand nombre d’exemples. Le travail effectué avec le RSC ouvrira la voie à la création de technologies pour la prochaine grande plate-forme informatique de Meta.

C’est un travail que Meta mène depuis 2013, axé sur l’apprentissage des algorithmes avec un grand nombre d’exemples. Cela a permis aux modèles d’IA de raisonner plus efficacement en se concentrant sur certains domaines.

Les défis d’aujourd’hui exigent beaucoup plus, c’est pourquoi, début 2020, Meta a décidé que la meilleure façon d’accélérer les progrès était de concevoir une nouvelle infrastructure informatique. C’est là qu’est né le AI Research SuperCluster (RSC).

Avec le RSC, il sera possible de former plus rapidement des modèles d’action, en évaluant les stimuli. Cette recherche contribuera à assurer la sécurité des utilisateurs sur les services actuels et futurs. Bien sûr, au fur et à mesure que le RSC progresse, il est prévu qu’il devienne plus grand et plus puissant, pour jeter les bases du métaverse.