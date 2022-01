Voitures électriques : Galp Augmente La Recharge De 16%

Les entreprises du secteur automobile ont augmenté leur portefeuille de véhicules électriques et beaucoup n’auront que des voitures électriques dans les prochaines années. Pour cela, il est indispensable qu’il y ait des bornes de recharge.

Cependant, le prix de la recharge des voitures électriques a augmenté. GALP a augmenté le prix des expéditions de 16 %.

Recharge électrique : 5,6% plus chère en heures creuses et 4,5% en heures creuses

La première augmentation est survenue le 1er janvier 2022, mais le 1er février, les clients avec une voiture électrique verront une autre augmentation de leur facture. Le gouvernement affirme que les tarifs d’accès n’ont aucune influence sur les prix, révèle ECO.

Compte tenu de l’augmentation, les prix seront 5,6 % plus chers en heures creuses et 4,5 % en heures creuses. En pratique, on parle d’une valeur du kWh en mobilité électrique qui est passée de 0,163 euros en 2021 à 0,179 au 1er janvier et 0,189 euros au 1er février 2022 (à vide). Hors vide, les prix sont passés de 0,213 euros le kWh l’an dernier à 0,229 en début d’année et 0,2394 au début du mois prochain.

Selon Galp, l’utilisation d’un véhicule électrique permet des économies assez importantes en termes d’énergie consommée. En considérant une recharge effectuée à domicile pendant la nuit (période à vide), le coût aux 100 km est d’environ 2 €, bien inférieur à celui des véhicules à moteur thermique.

L’entreprise justifie les hausses pour « refléter le soutien financier accordé » aux consommateurs « par le Fonds pour l’environnement sur le tarif de l’Entité de gestion de la mobilité électrique (EGME), ainsi que la mise à jour des tarifs d’accès aux réseaux ».