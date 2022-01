Steam bat à nouveau le record d’utilisateurs simultanés, se rapprochant de plus en plus de 30 millions

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Au cours du week-end, Steam a de nouveau établi un record pour les utilisateurs les plus simultanés dans ce qui a été une augmentation longue et régulière. Sa dernière bosse a probablement été aidée par PUBG qui est devenu un jeu gratuit et un nouveau jeu Yu-Gi-Oh. Ce n’est qu’une question de temps avant que la plateforme de Valve n’atteigne 30 millions.

Les graphiques de Steamdb montrent que Steam a atteint 29 201 174 utilisateurs le 23 janvier vers 9h00 HNE. Les propres statistiques de Steam placent le nombre maximal à 29 198 370. Quoi qu’il en soit, Steam a franchi le dernier cap avant d’atteindre 30 millions.

Le nombre d’utilisateurs jouant réellement à un jeu en même temps a également atteint un record le 23, atteignant 8,5 millions. Cela bat le précédent record de 8,1 millions établi en mars 2020, juste au moment où les verrouillages de Covid-19 avaient commencé.

Actuellement, les deux jeux les plus populaires sur Steam sont les piliers de Valve Counter-Strike : Global Offensive et Dota 2. En troisième position se trouve PUBG, qui est devenu gratuit plus tôt ce mois-ci. Cependant, ce qui aurait pu finalement pousser le nombre de joueurs à leurs derniers records, c’est le jeu qui occupe actuellement la quatrième place : Yu-Gi-Oh ! Master Duel, qui est également gratuit et est sorti la semaine dernière. Ceux-ci sont suivis par d’autres suspects habituels comme Apex Legends, Rust, Grand Theft Auto V et Football Manager.

Le prochain jeu à sauter haut dans les charts sera probablement Elden Ring, qui sera lancé le 24 février et qui vient de devenir or.