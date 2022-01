Sony cherche des partenaires pour entrer dans le secteur de la voiture électrique

Le secteur de la voiture électrique se développe rapidement et, apparemment, peu veulent être laissés pour compte. Après avoir présenté ses prototypes de voitures électriques au CES, Sony révèle aujourd’hui qu’il recherche des partenaires qui souhaitent l’accompagner dans ce voyage à travers l’industrie automobile.

La société estime que la transformation des automobiles sera similaire à celle des smartphones.

En 2020, Sony dévoilait, lors du CES de Las Vegas, le prototype d’une voiture électrique – la VISION-S. Cette proposition – développée par plusieurs sociétés : Magna, Benteler, Bosch, NVIDIA, Continental, Qualcomm, ZF, Elektrobit, Blackberry, Gentex et HERE – a été créée pour montrer les différentes technologies que Sony avait préparées pour le secteur automobile, de des systèmes de sécurité actifs aux solutions d’infodivertissement.

Cette année, Sony a présenté un SUV électrique basé sur le VISION-S, le VISION-S 02. Dans le même temps, la société a présenté Sony Mobility, une nouvelle division axée sur le secteur de la mobilité. Bien qu’elle ait précisé qu’elle n’avait pas l’intention de commercialiser la désormais VISION-S 01, la société a confirmé qu’elle étudiait un éventuel lancement des deux voitures électriques.

Nous pensons que le risque d’ignorer les véhicules électriques est plus grand que le défi qu’ils posent. La prochaine transformation des automobiles ressemblera à la façon dont les téléphones portables sont devenus des smartphones.

», a déclaré Izumi Kawanishi, directeur général principal de Sony Mobility.

Par conséquent, les plans de Sony sont à égalité avec ceux d’autres entreprises technologiques qui prévoient d’entrer dans l’industrie automobile – comme Apple, qui a l’intention de lancer son électrique en 2024.

À cette fin, selon Reuters, Sony recherche de nouveaux partenaires. Ceux-ci seront choisis en fonction de l’innovation technologique qu’ils peuvent représenter, afin de, avec l’entreprise japonaise, « transformer les voitures qui sont des machines de transport en espaces de divertissement ».

Bien qu’aucune information ne soit disponible sur les batteries qu’utiliseront ces électriques Sony, ni sur leur autonomie, on sait que les VISION-S 01 et VISION-S 02 passent de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes et qui atteignent, respectivement une vitesse de 240 km/h et 180 km/h.

