Android 11 commence à arriver sur Surface Duo

Le retour aux smartphones avec le Surface Duo n’a pas été de tout repos. Oui, Microsoft a proposé des mises à jour mensuelles, mais peu d’améliorations en termes de corrections ou d’améliorations substantielles. La dernière mise à jour qui a tenté d’améliorer la stabilité remonte à juin, et depuis lors, la société n’a publié que des correctifs de sécurité mensuels. Maintenant, il semble que les nouvelles arrivent enfin avec Android 11.

Android 11 est déjà une réalité sur Surface Duo

Au final, après avoir attendu plus longtemps que souhaité par les possesseurs de ce smartphone, Android 11 a atteint Surface Duo. Microsoft a mis du temps à mettre à jour le Surface Duo, rappelons que c’était en septembre 2020 lorsqu’ils ont présenté Android 11 à Google. Maintenant, le déploiement d’Android 12 est déjà arrivé et Microsoft travaille à peine sur la version précédente.

Comme c’est souvent le cas, cette mise à jour apporte le Surface Duo plus à égalité, sur le plan logiciel, avec Surface Duo 2, qui a été lancé avec Android 11. La mise à jour Android 11 apporte plusieurs modifications de l’interface utilisateur, telles qu’une ombre de notification plus large, un lanceur mis à jour widgets, de nouvelles commandes de volume et de luminosité, des dossiers d’applications améliorés et une disposition des paramètres remaniée. La mise à jour ajoute également de nouvelles fonctionnalités, telles que l’analyse automatique des applications sélectionnées par l’utilisateur, une nouvelle application Photos (basée sur OneDrive) et davantage de prise en charge du stylet Surface, qui peut désormais être utilisé dans Outlook ou pour annoter des photos.

Les utilisateurs peuvent également lancer OneNote à l’aide du bouton supérieur du stylet Surface, tout comme le Surface Duo 2 après sa récente mise à jour de décembre. De plus, d’autres améliorations de la stabilité, des gestes et du toucher s’accompagnent d’un nouveau système d’exploitation et d’un micrologiciel pour le Surface Duo, qui devrait améliorer les performances globales et l’expérience utilisateur.

Pablo Oraá, le seul propriétaire du Surface Duo que nous connaissons, a indiqué qu’il allait beaucoup mieux. Nous espérons que Microsoft continue d’améliorer les performances d’un appareil qui aurait dû sortir sans aucun problème.

Quoi de neuf dans la mise à jour vers Android 11

Mise à jour du système d’exploitation Android vers Android 11.

A couvert les scénarios décrits dans le bulletin de sécurité Android de janvier 2022.

Activation du lancement de OneNote lorsque vous appuyez sur le bouton supérieur du stylet Surface Slim Pen 2.

Activé dans les fonctionnalités Surface Duo sous Paramètres pour choisir la préférence de réponse aux appels téléphoniques lorsqu’il est plié.

Activé dans les fonctionnalités de Surface Duo dans Paramètres pour choisir des applications spécifiques qui apparaissent automatiquement sur les deux écrans lorsque vous les ouvrez.

Paramètres rapides et largeur de notification optimisés pour les orientations portrait et paysage.

Ajustez le volume multimédia directement à partir des paramètres rapides dans n’importe quel mode d’appareil.

Utilisez le mode pouce dans Microsoft SwiftKey maintenant avec tous les modes d’appareil et états d’application.

Mise à jour du tiroir d’applications et de la disposition des dossiers avec une prise en charge améliorée du glisser-déposer.

Conception de flux Microsoft remaniée avec des cartes mises à jour et de nouveaux widgets Microsoft Start pour les actualités et la météo.

OneDrive Photos : nouvelle expérience améliorée sur deux écrans pour afficher et modifier des photos dans l’application OneDrive.

Xbox Game Pass : découvrez et jouez à des jeux depuis le cloud avec une manette à l’écran. Certains appareils, accessoires et logiciels sont vendus séparément. Des frais et/ou des abonnements supplémentaires sont requis pour certaines applications et fonctionnalités.

Envoyez vos commentaires à Microsoft en ouvrant Paramètres, puis en appuyant sur À propos, puis en appuyant sur Envoyer des commentaires à Microsoft.

Comment mettre à jour vers Android 11 ?

Connectez-vous à un réseau Wi-Fi.

Sélectionnez Paramètres sur l’écran d’accueil de votre Surface Duo.

Choisissez Système.

Maintenant, mise à jour du système.

Vérifiez ensuite la mise à jour.

Sélectionnez Redémarrer maintenant.

Android 12L est la prochaine cible

Bien sûr, alors qu’Android 11 est une mise à jour bienvenue pour ceux qui parient sur le Surface Duo, tous les regards sont désormais tournés vers Android 12L. Ce serait mieux optimisé pour l’expérience double écran du Duo. Bien que ce système d’exploitation apporte des fonctionnalités améliorées comme une nuance de notification à double écran, sa vraie valeur réside dans les API officielles permettant aux développeurs d’applications de s’adapter aux appareils pliables comme le Surface Duo 1 et le Surface Duo 2.

Des sources familières avec les plans de Microsoft notent que la société travaille sur des versions bêta internes d’Android 12L, mais il n’y a pas encore d’objectif de sortie officiel. On ne sait pas non plus si cette version fera son chemin vers le Surface Duo 1, bien que Microsoft ait promis trois ans de mises à jour du système d’exploitation pour les deux Surface Duos.