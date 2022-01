Date fixée pour Kirby et la terre oubliée

Kirby and the Forgotten Land a déjà une date de sortie fixée pour Nintendo Switch.

Développé par les studios HAL Laboratory, le jeu présente pour la première fois un Kirby en toute liberté 3D. Venez voir plus…

Kirby and the Forgotten Land a déjà une date de sortie fixée pour Nintendo Switch. Le 25 mars est le jour où les joueurs pourront jouer avec Kirby dans son aventure la plus libre à ce jour.

Mettant en vedette à la fois de nouveaux amis et de nouveaux ennemis, Kirby and the Forgotten Land apporte également des nouveautés concernant les scénarios où il se déroule : les environnements 3D.

Avec cette nouveauté, le jeu offre aux joueurs une dose de liberté que la série n’a pas vue jusqu’à présent. Ainsi, Kirby and the Forgotten Land apparaît comme un point de départ vers l’avenir de la série.

Kirby fait face à un énorme défi lorsqu’il arrive dans un pays inconnu et découvre que les Waddle Dees sont kidnappés en masse par le Beast Pack. Afin de sauver ses amis, le héros du jeu part en mission avec Elfilin, qu’il rencontre dans le nouveau monde.

Dans cette nouvelle aventure, vous pourrez utiliser une variété de compétences pour combattre des ennemis et traverser des mondes 3D passionnants. Un lieu où la nature et une civilisation révolue fusionnent vous attend dans une série de zones de plate-forme stimulantes. Lorsque vous entreprenez de libérer les Waddle Dees qui sont piégés à la fin de chaque niveau, il peut être utile d’explorer tous les coins et recoins pour sauver autant que vous le pouvez en cours de route.

Le Beast Pack promet de se battre, donc en plus des capacités de copie déjà connues de Kirby, vous pouvez également compter sur quelques nouvelles : Drill et Ranger. Le premier vous permettra de pénétrer le sol et d’attaquer les ennemis d’en bas avec un coup dévastateur, tandis que le second vous permettra de verrouiller les yeux sur un adversaire lointain et de lui laisser voir les étoiles.

Dans ce titre, Kirby pourra utiliser un compagnon, qui incarnera Bandana Waddle Dee. Ensemble, ils pourront effectuer diverses attaques à l’aide de la lance et pourront facilement passer en mode coopératif* sur la même console en partageant un Joy-Con.

Dans Kirby and the Forgotten Land, Waddle Dee Town, la plaque tournante de l’aventure, fait ses débuts. La population se développera progressivement en fonction du nombre de Waddle Dees secourus. Différents magasins ouvriront et vous aurez l’occasion de participer à certains des jeux préférés des habitants. Kirby pourra même donner un coup de main au Waddle Dee Café, préparant rapidement les repas des clients pour les satisfaire et atteindre un score élevé. À Waddle Dee Town, vous pouvez également parler à Wise Waddle De, qui vous fournira des conseils utiles pour le jeu.

Kirby and the Forgotten Land arrive sur Nintendo Switch le 25 mars.