One Outlook pourrait arriver ce printemps

Microsoft est une entreprise qui prend les choses en main. Ce dimanche dans notre podcast, nous avons parlé de l’absence des applications officielles renouvelées dans Windows 11. Sans aller plus loin, l’une des applications clés d’un système d’exploitation aujourd’hui est l’application Mail. L’année dernière, nous avons parlé de Project Monarch ou One Outlook, qui est l’unification d’Outlook sous le même design. L’objectif était de l’avoir lancé en 2021 mais il a été retardé et maintenant selon Mary Jo Foley il arriverait au printemps.

One Outlook arriverait dans quelques mois

Microsoft propose actuellement différentes versions d’Outlook pour Windows, Mac, le Web, les appareils iOS et Android (basés sur la technologie Acompli qu’il a achetée). Maintenant, les travailleurs eux-mêmes l’appellent l’ancien Outlook. Le nouveau One Outlook, qui gardera son nom, fonctionnera sur Windows (Win32/UWP ; Intel et Arm), sur le web et sur macOS. Apparemment, le nouvel Outlook aura une conception très similaire à Outlook sur le Web.

Les bureaux de Redmond travaillent et utilisent One Outlook depuis plusieurs mois avec des groupes d’employés de plus en plus importants. De ZDNet, ils indiquent que la société prévoit de faire une annonce officielle sur One Outlook ce printemps. Microsoft pourrait être prêt à présenter une version test du nouvel Outlook à Windows Insiders dans les canaux Dev et Beta fin mars ou début avril 2022. D’ici la fin juillet ou août de cette année, Microsoft espère pouvoir le faire Disposition des initiés dans le canal lent, même si cette date cible pourrait être reportée à l’automne.

Microsoft prévoit de proposer le nouvel Outlook avec la prochaine mise à jour des fonctionnalités de Windows 10 et Windows 11. Le nouvel Outlook sera une option et sera affiché à côté de l’application Courrier et calendrier existante. Microsoft est susceptible d’essayer d’amener les utilisateurs de Windows à essayer le nouvel Outlook, mais il ne semble pas que cela obligera les utilisateurs à migrer vers celui-ci cette année civile. Nous verrons ce qui se passera, mais il semble que cette application tant attendue arrivera enfin sur Windows 10 et Windows 11