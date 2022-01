Une diapositive qui fuit confirme les configurations de mémoire d’Intel Arc Alchemist

Dans le contexte : les GPU mobiles Intel Arc Alchemist devraient sortir bientôt, mais Intel n’a pas encore beaucoup partagé sur leurs spécifications. Cependant, une diapositive Intel divulguée a récemment commencé à faire le tour, confirmant certaines rumeurs que nous avons lues sur les prochains SKU d’ordinateurs portables.

le diapositive qui a fui intitulé « Configuration de la mémoire graphique DG2 » a trouvé son chemin sur Internet via HXL, un leaker connu avec de bons antécédents. La diapositive contient un tableau détaillant brièvement les spécifications de cinq SKU DG2 NB (ordinateurs portables), qui peuvent ou non être les mêmes que les SKU de bureau.

Premièrement, nous avons le SKU DG2 avec 512EU, qui prend en charge jusqu’à huit modules de mémoire de 2 Go (16 Go de VRAM) cadencés à 16 Gbps. Grâce au bus mémoire 256 bits, la bande passante atteint un maximum de 512 Go/s. La tension d’E/S pour ce SKU est fixée à 1,35 V.

Ensuite, nous avons le SKU DG2-384EU, capable de transporter jusqu’à six modules VRAM de 2 Go pour une capacité de mémoire de 12 Go. La tension d’E/S s’enregistre à 1,35 V et la mémoire est cadencée à 16 Gbit/s dans un bus mémoire de 192 bits, maximisant la bande passante à 384 Go/s.

Au milieu de la gamme, il y a le SKU 256EU avec 8 Go de mémoire GDDR6 (quatre modules de 2 Go) fonctionnant à 16 Gbps. Une bande passante maximale de 256 Go/s est obtenue à l’aide d’un bus mémoire de 128 bits. Comme les SKU 512EU et 384EU, la tension d’E/S de celui-ci est également fixée à 1,35 V.

Enfin, nous avons les SKU 128EU et 96EU partageant la même configuration de mémoire. Avec jusqu’à deux modules VRAM (4 Go au total) cadencés à 14 Gbit/s, ils offrent une bande passante maximale de 112 Go/s en utilisant un bus mémoire 64 bits. Contrairement aux autres SKU, leurs tensions d’E/S sont définies à 1,25 V inférieur, d’où la vitesse de mémoire inférieure.

Ce n’est pas parce que le tableau montre cinq SKU qu’il n’y aura que cinq GPU mobiles. Par exemple, Nvidia utilise le SKU GA 102 pour alimenter les cartes graphiques RTX 3090Ti, RTX 3090, RTX 3080Ti et RTX 3080 12G/10G, certaines stations de travail RTX (A4500, A5000 et A6000) et professionnelles (A10 et A40), et même une carte minière. Attendez-vous donc à voir plus de cinq options de GPU mobiles une fois qu’elles seront disponibles.

Dans les nouvelles connexes, un résultat SiSoftware Sandra du GPU de bureau prétendument phare d’Intel a récemment été trouvé dans la base de données de référence. Selon ces résultats, la carte Intel fait jeu égal avec une RTX 3070Ti. Qui sait? Peut-être que ces résultats peuvent être reproduits au format portable.

Crédit image : HXL