Le satellite Starlink se désorbite et se désintègre dans l’atmosphère terrestre

La nuit dernière, plusieurs personnes en Espagne et dans le nord du Portugal ont remarqué des fragments incandescents brillant dans le ciel. Selon ce qui a été rapporté, ces débris de feu étaient en fait un satellite Starlink qui s’est désintégré lors de sa rentrée dans l’atmosphère. Cela en a fait une boule de feu impressionnante qui a traversé toute l’Espagne et s’est apparemment retrouvée dans la mer Cantabrique.

Ces petits satellites du réseau propriétaire de SpaceX pèsent environ 260 kg et sont en orbite terrestre basse (LEO), à une altitude de 440 km. Mais qu’est-il arrivé à cette unité ?

Le satellite Starlink « est mort » et s’est écrasé sur Terre

Les rapports ont réalisé qu’à 23h00 (22h00 au Portugal continental), un satellite de la société d’Elon Musk est rentré à environ 27 000 km/h. Il est devenu une boule de feu qui a été créée à environ 100 km de haut dans le nord du Maroc et a poursuivi son voyage vers le nord-ouest à travers la péninsule ibérique pour finir apparemment par s’écraser dans la mer Cantabrique.

Comme l’a expliqué José María Madiedo, professeur d’astrophysique et de chimie à l’Instituto de Astrofísica de Andalusia (IAA-CSIC), alors que le satellite se désintégrait, les gens pouvaient voir les débris entrer dans l’atmosphère comme plusieurs boules de feu. Ils semblaient se déplacer en parallèle alors que ces éclats devenaient incandescents.

Le satellite avait été lancé en janvier 2021 dans le cadre de la mission Transporter-1, et ce n’était pas le seul à être rentré dans l’atmosphère hier : trois autres satellites de cette mission se sont écrasés dans différentes parties de la planète.

Chez Aeroespacial, ils maintiennent une base de données avec les rentrées de tous les types de satellites, et dans cette liste, nous pouvons voir comment le satellite qui a été vu dans le ciel espagnol est probablement Starlink-2200 (ID 47414).

Pourraient-ils présenter un risque pour l’homme ?

Les plans de SpaceX sont de mettre en place une constellation de 12 000 satellites (avec un potentiel d’extension à 42 000) capables de fournir le haut débit partout dans le monde. Les satellites de Musk ne sont pas géostationnaires. Il est prévu qu’ils occupent des orbites beaucoup plus basses, entre 340 km et 1 150 km d’altitude. Cela raccourcit la distance que le signal doit parcourir et améliore la latence.

Cependant, ces satellites ont une durée de vie relativement courte. Les informations fournies par la société indiquent que chaque unité de cette constellation devrait rester active pendant environ 5 ans. Il est donc quelque peu surprenant qu’un satellite lancé il y a tout juste un an finisse par rentrer si rapidement dans l’atmosphère terrestre, mais dans le cas des satellites du réseau Starlink, la fréquence de ces rentrées semble quelque peu raisonnable.

En effet, selon une étude de Jonathan McDowell, astronome au Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, le taux d’échec au cours de son cycle de vie est de 2,5 %. L’expert a indiqué qu’il ne s’agit pas d’un rythme exceptionnel, mais vu le nombre de satellites du réseau Starlink – il y en a déjà plus de 2 000 en orbite – cela fait augmenter la fréquence des pannes.

Maintenant, quand l’un de ces satellites tombe en panne… sa destination est la Terre. Ainsi, déjà mort, il finit par perdre très lentement de l’altitude jusqu’à entrer dans l’atmosphère. Ce faisant, ceux-ci se désintègrent.

Le frottement avec l’atmosphère devient si brutal que la matière devient incandescente et commence à s’évaporer, se fragmenter et se décomposer.

dit Madedo.

Ainsi, et répondant à la question pertinente, même pesant environ 260 kg, le danger de tomber sur la tête est minime. Une grande partie de la matière sera détruite dans l’atmosphère. Tout ce qui n’est pas brûlé, en touchant le sol, est déjà sous forme de petits fragments.

Bref, on verra plus souvent ce genre de phénomène. Plus il y a de quantité dans l’espace, plus il y a de chances qu’il y ait des satellites qui échouent et tombent sur Terre. Donc, après la pollution qu’ils font en astronomie, ils vont polluer l’atmosphère.