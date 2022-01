Les rendus du Motorola Moto Edge 30 Pro sont publiés avant le lancement

Comme d’habitude, avant le lancement ou même la présentation officielle d’un produit particulier, comme les smartphones, il est normal de voir quelques premières images ou données sur les spécifications de l’équipement.

La dernière cible est le nouveau Motorola Moto Edge 3o Pro, et certains rendus de ce smartphone ont maintenant été révélés, qui devraient arriver dans quelques mois.

Les rendus montrent le Motorola Moto Edge 30 Pro

Quelques rendus ont désormais fait leur apparition sur Internet avec la possible apparition définitive du prochain smartphone Motorola Moto Edge 30 Pro.La marque nord-américaine prépare le lancement de ce nouveau pari d’ici un à deux mois. De plus, on estime qu’il s’agit de la version mondiale du Moto X30 lancée en 2021 en Chine.

En tant que tel, il faut s’attendre à ce que des rumeurs, des fuites et des rendus comme ceux qui sont maintenant arrivés sur le site Web MySmartPrice, via l’utilisateur Tipster Sudhanshu, émergent. Sur l’une des images, ce possible Motorola Moto Edge 30 Pro apparaît dans une couleur plus foncée, et sur une autre, il a un ton qui semble être rose clair ou blanc nacré.

Nous pouvons voir le devant similaire à la plupart des smartphones du marché, avec un trou dans l’écran pour la caméra selfie. A l’arrière, on voit un ensemble de trois caméras insérées dans un module ovale.

Il dispose également de boutons de volume haut/bas et marche/arrêt situés sur le côté.

En plus des rendus, Tipster a également révélé quelques détails sur les spécifications de ce téléphone qui portera le numéro de modèle XR2201-4. Selon l’informateur, la version globale du Moto Edge 30 Pro aura un capteur d’empreintes digitales à l’écran, tandis que la version chinoise était située sur le côté.

Moto Edge 30 Pro devrait apporter le SoC Snapdragon 8 Gen1

À leur tour, certaines fuites précédentes indiquaient que cet appareil comporterait le processeur haut de gamme Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. Selon les détails révélés sur Geekbench, il aura également une capacité de 12 Go de RAM et fonctionnera sous Android 12. L’écran est estimé à 6,7 pouces POLED avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 144Hz. La batterie sera de 5 000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 68 W.

En ce qui concerne les caméras, il est prévu d’avoir un 50 MP principal, un 50 MP ultra large et une profondeur de 2 MP. La caméra selfie avant aurait un incroyable capteur de 60 MP pour les photos et les appels vidéo.

Par conséquent, ce téléphone pourrait être lancé très prochainement, mais il n’y a toujours aucune information concernant le prix. Mais il faut s’attendre à ce qu’il ne s’éloigne pas trop de la valeur des autres téléphones dotés de fonctionnalités similaires.