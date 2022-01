Panasonic va investir 700 millions de dollars pour produire de nouvelles batteries Tesla

Les voitures électriques gagnent du terrain de plus en plus et concurrencent progressivement plus directement le marché automobile. Tesla est le nom qui se démarque le plus sur le marché de l’électricité, mais pour cela, il doit constamment s’appuyer sur un réseau de partenaires solide et cohérent.

A ce titre, les dernières informations indiquent que Panasonic va investir 700 millions de dollars pour produire les nouvelles batteries lithium-ion des voitures de la marque Elon Musk.

Panasonic va investir 700 millions de dollars dans les batteries Tesla

Selon Reuters, Panasonic commencera à produire les nouvelles batteries lithium-ion pour Tesla dès 2023. Pour cette production, l’entreprise japonaise prévoit d’investir 80 milliards de yens, ce qui correspond à environ 705 milliards de yens. euros) dans les installations de production au Japon, comme annoncé lundi (24) par le site Internet Nikkei.

Le site Web révèle que les nouvelles batteries contribueront à rendre les voitures électriques plus attrayantes pour les conducteurs, car elles visent à étendre la capacité d’autonomie d’environ 1/5.

Dans une déclaration envoyée à Reuters, Panasonic déclare que :

Nous étudions diverses options pour la production de masse, y compris une ligne de production d’essai que nous mettons en place au cours de cet exercice. Cependant, nous n’avons rien à annoncer pour le moment.

En octobre, la société japonaise a présenté la batterie au format 4680 (46 millimètres de large et 80 millimètres de haut). Ce produit est environ cinq fois plus volumineux que les batteries que la marque fournit actuellement à Tesla. Mais cela devrait également aider le fabricant d’Elon Musk à réduire ses coûts de production.

Selon les détails révélés, Panasonic fabriquera ces nouvelles batteries dans une usine située dans la région de Wakayama, à l’ouest du Japon.Selon le Nikkei, la production devrait être inférieure à 10 gigawattheures par an, soit l’équivalent d’environ 150 000 véhicules.

Actuellement, Panasonic est le seul fabricant des batteries Tesla les plus avancées et garantit ainsi qu’il restera un fournisseur important de l’entreprise nord-américaine. Entre-temps, l’entreprise de voitures électriques a également recherché de nouvelles solutions dans ce secteur, notamment en Chine et dans d’autres pays.