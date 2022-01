Black Shark 4 Pro – Est-ce que ça vaut toujours le coup pour environ 500 € ?

L’un des smartphones qui a marqué l’année 2021 a été le Black Shark 4 Pro, qui s’est imposé à plusieurs reprises comme l’appareil le plus performant avec les meilleures performances du marché, d’autant plus qu’il s’agit d’un smartphone dédié au jeu.

Mais avec presque un an de commercialisation et la série 5 sur le point d’apparaître, le Black Shark 4 Pro vaut-il toujours le coup avec un prix avoisinant les 500 € ?

Sous l’égide de la grande marque Xiaomi, Black Shark a repris la division des smartphones et accessoires de jeu. Cependant, cette marque quittera le domaine du géant chinois et passera entre les mains de Tencent Games.

La série Black Shark 4 lancée l’année dernière avec quatre modèles s’est démarquée de la concurrence avec certains des smartphones les plus performants du marché et le Black Shark 4 Pro en faisait partie, jusqu’à la sortie du Black Shark 4S Pro.

Actuellement, avec près d’un an sur le marché, ses attributs en font toujours un excellent choix, surtout compte tenu de son prix d’environ 500 €, et je vais continuer avec la réponse à la question initiale. Mais il est nécessaire de faire connaître certains de ses attributs.

Black Shark 4 Pro – les attributs

Le Black Shark 4 Pro est un smartphone propulsé par le Snapdragon 888, avec 8 ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Ce sont les exigences minimales pour un haut de gamme 2021, et ce qui vient ensuite est ce qui est vraiment intéressant, en particulier dans le segment des jeux.

L’écran de 6,67 pouces est doté de la technologie Super AMOLED et d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, et il prend en charge HDR10+ et une luminosité maximale de 1300 nits. Cet écran offre également une résolution FullHD+ de 1080 x 2400 pixels.

Le système audio dispose de deux haut-parleurs pour la reproduction du son stéréo et il y a aussi une prise audio de 3,5 mm. Malgré le Bluetooth 5.2 et la possibilité de communiquer avec des appareils audio sans fil avec une grande fiabilité et sans décalage, la vérité est que pour beaucoup, l’option des haut-parleurs filaires reste l’option idéale. De plus, peu de smartphones de cette gamme proposent déjà une telle fonctionnalité.

Un autre détail a à voir avec le fait qu’il a des déclencheurs de jeu qui ne sont activés qu’à la demande de l’utilisateur. Ces boutons positionnés sur le côté apporteront au jeu une expérience rehaussée.

L’objectif de cet appareil photo n’est pas la photographie, mais il offre un système de triple caméra à l’arrière, avec l’appareil photo principal de 64 MP, 8 MP ultra large et 5 MP macro, capable d’enregistrer des vidéos en 4K à 60 ips. La caméra frontale est de 20 MP.

La vitesse de charge est également un autre facteur important, le smartphone Black Shark 4 Pro avec batterie de 4500 mAh se charge à une vitesse maximale de 120 W, ce qui signifie que la charge de 0 à 100 % ne prend que 15 minutes.

Spécifications générales

REQUIN NOIR 4 PRO Écran 6,67″ AMOLED ; 2 400 x 1 080 pixels ; taux de rafraîchissement de 144 Hz ; taux de réponse en fréquence de 720 Hz ; luminosité maximale de 1 300 nits Processeur Qualcomm Snapdragon 888; GPU Adreno 660 RAM 8/12 Go LPDDR5 Stockage 256 Go caméra arrière 64 MP (grand angle), f/1.79 + 8 MP (ultra grand angle 120º), f/2.2 + 5 MP (macro), f/2.4 caméra frontale 20 MP, f/2.45 Tambours 4 500 mAh ; charge rapide à 120W connectivité 5G et 4G ; Wi-Fi 6 ; Bluetooth 5.2 ; NFC Dimensions et poids 163,83 x 76,35 x 9,9 mm + 220 grammes Autres Refroidissement liquide ; déclencheurs de jeu ; Lecteur d’empreintes digitales latéral

Le prix du Black Shark 4 Pro est actuellement de 537 €, avec les remises en magasin et les frais associés inclus. Les 500 premiers acheteurs pourront également recevoir en cadeau des écouteurs TWS Lucifer T2 de Black Shark.

