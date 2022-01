La Pixel Watch de Google est réelle et a déjà une date fixe à présenter

On dit depuis longtemps que Google préparera une smartwatch à montrer au marché. Identifié comme Pixel Watch, cela devrait être la proposition de la marque et montrera ce qu’elle attend des fabricants.

Révélé être arrivé plusieurs fois, la vérité est qu’il ne s’est jamais concrétisé. Maintenant, et selon une autre fuite, la Pixel Watch aura enfin une date de présentation. Celui-ci arrive très bientôt, avec toutes les nouveautés.

Avec sa gamme Pixel, Google prépare le marché à ce sur quoi Android devrait se baser dans le domaine du matériel. Les marques suivent ces recommandations puis créent leurs propositions pour tirer encore plus parti de ce système d’exploitation.

Google devrait bientôt suivre le même chemin dans le domaine des smartwatches, avec l’arrivée de la Pixel Watch. Ce sera la vitrine de ce que la marque entend être la montre idéale pour le marché et tirer le meilleur parti de Wear OS, qui vient d’être renouvelé.

Montre Pixel J’entends dire que Google prévoit de le lancer le jeudi 26 mai – plus d’un an depuis que nous l’avons divulgué. C’est la première fois que nous voyons une date fixe sur l’appareil dans les coulisses. Google est connu pour repousser les dates – mais s’ils le font, nous le sauronspic.twitter.com/Kk0D4Bom6d – Jon Prosser (@jon_prosser) 21 janvier 2022

Les informations les plus récentes, provenant du célèbre Jon Prosser, indiquent son arrivée au premier semestre 2022. En particulier, et avec une grande certitude, tout indique que la Google Pixel Watch arrivera le 26 mai.

Dans cette publication, Jon Prosser a rappelé que Google est célèbre et connu pour repousser ses dates. Ainsi, cette présentation peut facilement être reprogrammée et la Pixel Watch finira par apparaître plus tard, dans un autre événement du géant de la recherche.

Au cours des derniers mois, de plus en plus d’informations ont émergé sur cette smartwatch de Google. On suppose qu’il se décline en 2 couleurs, noir et argent, accompagné de 20 bracelets de différents matériaux et couleurs. Il disposera d’une couronne pour gérer l’interface et, bien sûr, Wear OS sera présent. Il y a aussi la présence d’un micro.

Ce sera un nouvel ajout au marché, qui gagne encore une autre smartwatch. Cette fois-ci, il vient de Google, qui intégrera pleinement son matériel et Wear OS, son système d’exploitation dédié à ces gadgets.