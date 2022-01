Le youtubeur xMurry est tombé sur sa moto : il doit subir une opération

« Je vais bien », prévient-il immédiatement via ses réseaux sociaux, mais devra subir une intervention chirurgicale pour une fracture déplacée du fémur. Voici tous les détails.

Giorgio Muratore, connu sur YouTube sous le nom de xMurry, est hospitalisé après un accident de moto dans les rues de Palerme. Selon la reconstitution de l’accident, le youtubeur a perdu le contrôle du véhicule, se retrouvant hors de la route. « Je vais bien », prévient-il immédiatement via ses réseaux sociaux, mais devra subir une intervention chirurgicale pour une fracture déplacée du fémur. Cette intervention est prévue mardi 25 janvier, mais un acompte n’est pas exclu jusqu’à aujourd’hui, lundi 24. déjeuné et je suis stable, évidemment endolori et immobilisé mais je pourrais être pire. Je vous tiendrai au courant « , écrit xMurry à propos de la chirurgie et de l’état de santé. La dynamique de l’accident n’est pas claire, ce qui aurait pu impliquer sa KTM 350 Six Days avec laquelle le youtubeur a commencé à faire de l’enduro en octobre dernier.

Il est clair que ces jours-ci, la chaîne YouTube restera immobile jusqu’à ce que le youtubeur sorte de l’hôpital. Sur le plan social, xMurry reste actif quand l’humeur le permet, dans le but de rassurer sa communauté, qui s’est immédiatement regroupée autour de son favori pour exprimer solidarité et soutien. Il écrit à ce propos : « Me voilà les gars, je profite de ce moment d’humeur positive (pour l’instant l’ambiance est un peu oscillante entre positivité et moments de désespoir) pour vous mettre au courant. […] Merci à tous pour les messages et pour votre intérêt, je ne peux pas répondre à tout le monde mais je sais que vous êtes là. Je vais me faire entendre dans les stories ces jours-ci et peut-être que cette semaine quelques vidéos que j’avais de côté sortiront aussi ! Un câlin et merci à tous ».

xMurry est un youtubeur de Palerme. Sa chaîne, ouverte en décembre 2011, compte actuellement 2,5 millions d’abonnés. Il se consacre principalement à des défis particuliers, allant de la dégustation de nourriture à l’essai de gadgets viraux sur TikTok. Il collabore souvent avec d’autres youtubeurs YouTube Italia de premier plan, dont CiccioGamer89, qui a récemment été piraté, et Il Masseo.