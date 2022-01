Ecran rose sur iPhone 13 ? Apple a admis le problème et le résoudra avec une nouvelle mise à jour

Sorti en septembre 2021, l’iPhone 13 n’a rencontré aucun problème majeur et est actuellement l’un des smartphones les plus vendus. Apple a capitalisé sur ce succès, ce qui lui a valu une ascension au sommet du marché.

Maintenant, et selon de plus en plus de rapports, il y a un nouveau problème qui affecte l’iPhone 13. Ceci est simple à détecter et se manifeste avec l’écran de ce smartphone qui devient rose, ce qui ne devrait pas arriver. Apple a déjà reconnu le problème et aura bientôt une solution.

Il y a un nouveau problème sur l’iPhone 13

D’après ce que l’on sait, ce nouveau numéro d’iPhone 13 aura commencé à la fin de l’année dernière. Le rapport d’un utilisateur d’iPhone a montré que son smartphone affichait de manière aléatoire un écran rose et qu’il avait un comportement qui entraînait un blocage.

Ce problème a été évalué par Apple et l’iPhone en question a été remplacé, ce que tous les plaignants n’ont pas pu faire. D’autres cas signalés ont finalement été évalués et le support d’Apple a signalé un problème logiciel, qui devrait être résolu ultérieurement par l’entreprise.

L’écran devient rose sans raison

Jusqu’à présent, il n’a pas été possible d’identifier une cause ou un modèle pour que ce comportement se produise. Lors de l’évaluation de toutes les informations qui ont été présentées sur Reddit et d’autres forums, il est clair qu’elles seront limitées à l’iPhone 13 et à ses différents modèles.

Les solutions au problème semblent également générer peu de consensus. Certains utilisateurs indiquent qu’il suffit de redémarrer l’iPhone pour que l’écran rose disparaisse, même temporairement. D’autres indiquent que cet écran apparaît après l’apparition de problèmes et après le redémarrage de l’iPhone 13.

Apple a reconnu le problème et le résoudra

D’après ce qui a également été révélé, Apple aura déjà reconnu ce problème. a commenté que « nous n’avons remarqué aucun problème matériel pertinent sur les appareils car cette situation [ecrã cor de rosa] est causé lorsque le système est verrouillé« . Par conséquent, il devrait résoudre le problème avec une simple mise à jour.

Cette situation est anormale et est déjà en cours d’évaluation. Se limiter à l’iPhone 13 pourrait indiquer des problèmes matériels, ce qui serait un vrai problème car cela nécessiterait le remplacement de tous les smartphones concernés.