Windows 11 : Microsoft reprend le dessus et ramène la gestion du réseau au panneau de configuration

Avec Windows 11, Microsoft semble avoir accéléré la disparition du Panneau de configuration, laissant la place à l’application Paramètres. Cette voie est tracée et appliquée à un rythme soutenu, afin de tout concentrer en un seul point.

Si nous avons déjà vu plusieurs mouvements dans cette direction, Microsoft a maintenant reculé avec l’une de ces options. Le contrôle réseau qui était déjà dans les paramètres vient d’être inversé et renvoyé dans le panneau de configuration.

La volonté de Microsoft de rassembler toutes les options de son système d’exploitation en un seul endroit n’est pas nouvelle. Cette migration a commencé dans Windows 10, bien que de manière très discrète et toujours contrôlée. Ce changement a avancé avec Windows 11 et suit un plan très clair.

L’idée est de regrouper toutes les options dans ce lieu, avec un agencement qui sera plus logique pour les utilisateurs. Ainsi, et de manière plus naturelle, il sera plus simple de gérer Windows 11 et toutes ses options, améliorant et accélérant toute la gestion du système Microsoft.

Désormais, et inversant tout le chemin déjà tracé et accompli, le créateur de Windows 11 a décidé de faire quelques pas en arrière. Avec la build 22538, cela a fini par apporter au Panneau de configuration une option que j’avais déjà dans l’application Paramètres depuis un certain temps.

Dans cette version, la gestion des connexions réseau a quitté sa nouvelle place et est revenue à l’endroit où elle avait été consultée et utilisée pendant des années. Nous parlons du Panneau de configuration, où vous pouvez voir les connexions d’une manière plus spartiate et ouverte.

Sans aucune justification de ce changement, Microsoft ne mentionne qu’une seule entrée dans la liste des nouveautés pour la build 22538. Indique que dans cette version et « pour ceux qui en ont besoin, vous pouvez à nouveau accéder directement à ncpa.cpl ». Jusqu’à présent, cette commande était envoyée à l’application Paramètres.

On ne sait pas combien de temps cette situation se maintiendra, mais elle sera certainement bientôt inversée. Microsoft veut vraiment rassembler toutes les options en un seul endroit et poursuivra cette voie dans Windows 11, même avec tous les problèmes qui se posent.