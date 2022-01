WhatsApp prépare encore plus de sécurité pour la version de bureau et de navigateur

Quelque chose qui a été demandé à WhatsApp est d’élever ses normes de sécurité à tous les niveaux de ce service. Si la question de la confidentialité dans l’échange de messages est déjà résolue et garantie, il existe d’autres domaines où des améliorations peuvent être apportées.

L’un d’eux est même dans les versions de bureau et de navigateur, qui reçoivent maintenant des améliorations intéressantes et importantes. Ces clients gagneront encore plus en sécurité avec une nouveauté qui se prépare. Enfin, ils auront accès à une authentification à 2 facteurs.

Plus de sécurité pour WhatsApp

L’authentification à 2 facteurs est l’une des formes de sécurité les plus élémentaires offertes par WhatsApp. De cette façon, ils peuvent s’assurer que seuls les utilisateurs autorisés ont accès aux comptes et peuvent communiquer au sein de ce service.

Si c’est une réalité dans les applications mobiles de WhatsApp, il n’en va pas de même pour la version de bureau et même celle à laquelle nous avons accès via un navigateur. C’est certainement un scénario à changer et ce service prépare déjà le changement.

Nouvelle version de bureau et de navigateur

Ce que révèle le site Web WABetaInfo fait désormais connaître cette nouvelle. On parle de l’arrivée de l’authentification à 2 facteurs, qui sera en fait accessible d’une manière différente. Ce qui se prépare, c’est l’accès aux paramètres de cette option de sécurité essentielle.

Dans cette nouvelle zone, l’utilisateur pourra connaître l’état de la configuration de l’authentification à 2 facteurs, ainsi qu’activer ou désactiver cette option. Il y a aussi la possibilité de changer le code PIN défini pour cette manière afin de garantir la sécurité de WhatsApp.

L’authentification à 2 facteurs est essentielle

Cette nouveauté sera extrêmement importante pour tous les utilisateurs qui ont perdu l’accès aux smartphones. En modifiant les paramètres, ils peuvent garantir des niveaux de sécurité plus élevés et ne pas perdre le contrôle de leurs comptes WhatsApp.

Cette nouveauté est toujours en cours de préparation pour être publiée prochainement pour les utilisateurs des versions de bureau et de navigateur. Encore une fois, WhatsApp garantit aux utilisateurs la sécurité nécessaire pour rester protégés.