COVID-19 : dose de rappel auto-programmée pendant plus de 30 s

Si vous avez plus de 30 ans et que vous n’avez pas encore été vacciné avec la dose de rappel, vous pouvez programmer vous-même le vaccin. Les Services Partagés du Ministère de la Santé ont récemment mis à disposition le formulaire à cet effet.

En plus de 30 ans, il existe d’autres tranches d’âge qui peuvent également programmer le vaccin. Sachez lesquelles.

L’auto-programmation est disponible pour les autres groupes d’âge…

À ce jour, l’auto-programmation de la dose de rappel pour les personnes de plus de 30 ans est ouverte. De plus, le portail permet également des rendez-vous pour les personnes âgées de 50 ans ou plus pour une dose de rappel contre le COVID-19 et le vaccin contre la grippe, ainsi que pour celles qui ont plus de 18 ans et qui ont été vaccinées avec Janssen il y a plus de 90 jours. .

Selon les informations, samedi dernier, plus de 95 000 personnes ont reçu la dose de rappel du vaccin contre le COVID-19. Selon les données de la DGS, en plus de la primovaccination et de la vaccination antigrippale, plus de 100 000 vaccins ont été administrés.

Toujours selon le bilan quotidien de vaccination de la DGS, 95.701 personnes ont reçu samedi la dose de rappel du vaccin COVID-19. Les décomptes effectués y sont de 4 332 561 personnes vaccinées avec la dose de rappel. Il y en a également 1 901 de plus avec un schéma de primo-vaccination complet, pour un total de 8 775 669.

La maladie respiratoire est causée par le coronavirus SARS-CoV-2, détecté fin 2019 à Wuhan, une ville du centre de la Chine, et actuellement avec des variantes identifiées dans plusieurs pays.

Une nouvelle variante, Ómicron, jugée inquiétante et très contagieuse par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a été détectée en Afrique australe et depuis que les autorités sanitaires sud-africaines ont donné l’alerte, le 24 novembre, des infections ont été signalées dans plus de 110 pays. , dominant au Portugal.

La campagne de vaccination contre la grippe a administré 2 971 autres vaccins samedi, avec 2 538 698 personnes déjà vaccinées.

Planification automatique