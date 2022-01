La NASA donnera 1 million de dollars à quiconque trouvera des moyens innovants de nourrir les astronautes dans l’espace

Pour que des missions spatiales soient réalisées, il est essentiel de s’assurer que les astronautes qui les réalisent aient accès à un maximum de conditions. À ce titre, la NASA a annoncé qu’elle versera un million de dollars à ceux qui trouveront des moyens innovants de nourrir les astronautes dans l’espace.

La première phase du concours a eu lieu en octobre de l’année dernière et l’inscription pour la deuxième phase se termine fin février.

Pour propulser l’exploration spatiale, la NASA souhaite améliorer la façon dont les astronautes mangent pendant les missions en s’assurant qu’ils mangent des repas nutritifs et savoureux pendant les missions spatiales à long terme. En effet, à mesure que les aliments vieillissent, ils perdent leur valeur nutritive et, par conséquent, lors de missions plus longues, les astronautes ne peuvent pas manger des aliments sains.

Nourrir les astronautes pendant de longues périodes dans les limites du voyage spatial nécessitera des solutions innovantes.

A déclaré Jim Reuter, administrateur associé de la direction des missions de technologie spatiale de la NASA.

En ce sens, de concert avec l’Agence spatiale canadienne, la NASA demande l’aide des gens. A travers le Deep Space Food Challenge, l’agence américaine recherche des technologies ou des systèmes de production alimentaire innovants et durables qui nécessitent un minimum de ressources, afin d’être accessibles à l’espace, et de produire le moins de déchets possible.

En octobre 2021, dans le cadre de la première phase du Deep Space Food Challenge de la NASA, 18 équipes ont remporté un total de 450 000 $ pour les technologies innovantes de production alimentaire qu’elles ont développées. De plus, les équipes ont produit des plantes cultivées, des champignons et des aliments artificiels afin qu’une fois dans l’espace, les astronautes puissent produire leur propre nourriture.

Par la suite, l’Agence spatiale canadienne a accordé 23 847 $ US à 10 équipes et la Fondation Mathusalem a parrainé deux subventions de 25 000 $ US pour des équipes internationales.

Les équipes qui – composées de personnes des États-Unis – ont participé à la première phase du challenge sont éligibles pour la seconde, et leur inscription doit être faite avant la fin février.

La NASA cherche des solutions pour l’espace avec un potentiel sur Terre

Bien qu’il s’agisse d’un problème auquel sont confrontés les astronautes, il y a des gens sur Terre qui n’ont pas non plus accès à des aliments sains et nutritifs. Le défi lancé par la NASA sera donc de découvrir des systèmes innovants répondant également à ce besoin.

Repousser les limites de la technologie alimentaire gardera les futurs explorateurs en bonne santé et pourrait même aider à nourrir les gens ici, chez nous.

A expliqué Jim Reuters.

