Nvidia GeForce RTX 3050 avec 8 Go de RAM apparaît cotée au Pérou pour 446 euros

C’est lors du CES 2022 que Nvidia en a profité pour annoncer de nouveaux équipements graphiques. Le point d’orgue était sans conteste la carte GeForce RTX 3090 Ti, considérée par la marque comme la puce graphique la plus puissante au monde pour le gaming. Et il restait encore de la place pour révéler d’autres noms à ajouter au catalogue de la ligne RTX 30, à savoir la carte GeForce RTX 3050 pour les ordinateurs de bureau et les RTX 3070 Ti et RTX 3080 Ti pour les ordinateurs portables.

Cependant, le constructeur américain n’a pas révélé beaucoup plus de détails. Mais les dernières informations montrent désormais que la Nvidia GeForce RTX 3050 avec 8 Go de RAM est apparue cotée au Pérou pour 446 euros.

Nvidia GeForce RTX 3050 pour 446 euros

Selon les informations révélées par le site XanxoGaming, un magasin au Pérou, dont le nom n’a pas été révélé, a mis en vente la nouvelle carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050 avec 8 Go de RAM pour 506 dollars, ce qui correspond à environ 446 euros.

Plus précisément, l’annonce concerne le modèle personnalisé Palit RTX 3050 DUAL OC avec mémoire Geil Orion DDR4-3200 d’une capacité de 8 Go.

Et si vous vous demandez pourquoi les magasins au Pérou répertorient ces produits en dollars américains et non en sol péruvien, la monnaie officielle du pays, la raison semble être liée au fait que le taux de change fluctue considérablement, alors optez pour un plus stable et « global ».

D’autres vendeurs existants sur des plateformes telles que Newegg Marketplace, indiquent rendre ces puces disponibles pour 699 $US (~616 euros).

Au cours de la semaine prochaine, les distributeurs devraient expédier la GeForce RTX 3050 en Europe et aux États-Unis. Et après on peut déjà avoir de vraies informations sur combien coûtera alors cette nouvelle puce graphique de Nvidia. Jusque-là, la plupart des magasins indiquent le prix de cet équipement comme ‘à confirmer’ ou n’indiquent aucune information.

Selon les données révélées dans le benchmark 3DMark Time Spy, la RTX 3050 sera jusqu’à 24 % plus rapide que sa rivale AMD Radeon RX 6500 XT, et les performances seront similaires à une GTX 1660 Ti.