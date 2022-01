Les athlètes américains conseillés d’utiliser des téléphones jetables aux Jeux olympiques de Pékin

Cette année, les Jeux olympiques d’hiver se dérouleront du 4 au 20 février. Ce sera la 24e édition et aura lieu à Pékin, l’immense capitale de la Chine, étant ainsi le premier site à accueillir à la fois les Jeux Olympiques d’été et d’hiver.

Cependant, les États-Unis sont préoccupés par les problèmes de sécurité en Chine, tels que la surveillance numérique et les logiciels malveillants. Ainsi, il est conseillé aux athlètes nord-américains qui participeront à ces Jeux olympiques d’hiver de ne pas utiliser leurs téléphones personnels, mais de les échanger contre des modèles jetables lors de leur séjour dans le pays asiatique.

Nous savons très bien que les États-Unis d’Amérique et la Chine sont des pays qui n’entretiennent pas de bonnes relations. Et l’hostilité entre les deux a considérablement affecté plusieurs secteurs, notamment celui de la technologie, où les États-Unis ont conditionné la performance des marques et des services chinois de différentes manières.

De plus, nous approchons du début des Jeux olympiques d’hiver de Pékin et les inquiétudes concernant la sécurité des athlètes américains se font déjà sentir.

Les athlètes américains doivent utiliser des téléphones jetables pour leur sécurité

Selon les informations du Wall Street Journal, le Comité olympique et paralympique américain a averti les athlètes de ne pas apporter leurs téléphones personnels aux Jeux olympiques d’hiver en Chine. À leur tour, les professionnels sont invités à échanger leur équipement contre des téléphones jetables.

L’avis aura été envoyé deux fois en 2021 et alerte les athlètes sur la possibilité d’une surveillance numérique pendant leur séjour en Chine. Selon les détails, le document d’alerte indique que :

Chaque appareil, communication, transaction et activité en ligne peut être surveillé. Vos appareils peuvent également être compromis par des logiciels malveillants, ce qui pourrait affecter négativement leur utilisation à l’avenir.

D’autre part, le Wall Street Journal indique que d’autres régions, comme la Grande-Bretagne, le Canada et les Pays-Bas avertissent également leurs athlètes de ne pas emporter de téléphones personnels en Chine.

Ces préoccupations ont un certain fondement, car d’ici 2019, la Chine aura secrètement installé des logiciels espions sur les téléphones des touristes entrant dans la région du Xinjiang. En outre, le groupe de recherche Citizen Lab a découvert que l’application olympique chinoise My2022, que tous les participants à l’événement doivent installer, est truffée de failles de sécurité pouvant entraîner des atteintes à la vie privée, la surveillance et des attaques de piratage.