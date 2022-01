Astuce : DevToys est l’application que tous les programmeurs recherchaient sous Windows

Bien qu’il se présente aux utilisateurs avec de nombreux outils natifs, Windows a toujours besoin d’aide dans des moments particuliers. Ce sont des propositions que nous recevons de l’App Store de Microsoft et des sites Web des développeurs.

Bien entendu, chacune de ces applications est centrée sur un marché et une fonction, utiles pour ses utilisateurs. DevToys en est un exemple, étant l’outil dédié aux programmeurs et qui est spécial pour aider dans de nombreuses situations.

Nous trouvons à peine les applications que nous voulons et dont nous avons besoin pour une utilisation quotidienne sur Windows. La grande communauté de programmeurs crée et maintient les outils dont nous avons besoin pour la vie quotidienne et que nous utilisons pour le travail et pour le plaisir.

C’est là qu’intervient DevToys, un outil dédié aux programmeurs qui utilisent Windows comme base de travail. Bien entendu, certaines options peuvent encore être utilisées par les utilisateurs courants dans des situations particulières.

Au total, il y a 14 outils que les créateurs de DevToys ont mis dans leur outil. Celles-ci sont divisées en plusieurs espaces et sont dédiées à des fonctions bien précises, étant donc dédiées à un public très particulier et bien identifié.

Ses principales fonctions sont la conversion de JSON en YAML et vice versa, divers encodeurs et décodeurs de texte et des formateurs. Il existe également plusieurs outils de texte, pour l’adapter aux besoins et même des outils graphiques.

L’interface DevToys est simple et proche de ce à quoi nous sommes habitués sous Windows. Nous avons déjà un mode sombre qui peut être utilisé à tout moment, mettant en évidence des outils dans le menu Démarrer et bien plus encore.

Il est important de noter que DevToys n’en est encore qu’à sa première version et qu’il est appelé à évoluer pour donner aux développeurs et aux utilisateurs plus de fonctionnalités. Les propositions sont très intéressantes et il y a beaucoup d’espace pour créer de nouveaux outils utiles et importants.