Chrome de Google franchit un nouveau cap historique et se démarque de la concurrence

Chrome de Google est depuis longtemps le navigateur qui marque Internet et le domine de manière unique. Cette proposition est en tête de liste des plus utilisées et ne perdra guère cette position dans les années à venir.

Cette proposition de Google vient de franchir une nouvelle étape historique, montrant qu’il est sur le point de rester dans cette position. La version Chrome a enfin atteint les 3 chiffres et est maintenant au numéro 100.

Chrome est la pierre angulaire d’Internet

Introduit en 2008, Chrome a conquis Internet et tous ceux qui le visitent quotidiennement. Il ne se limite pas à un seul système et est présent dans toutes les propositions, de Windows, Android, Linux, macOS et constitue la base de ChromeOS.

L’importance de ce navigateur par Google est si grande qu’il est désormais à la base de presque toutes les propositions que l’on trouve sur Internet. Ainsi, il est normal de voir Edge, Opera, Vivaldi ou Brave assumer tout ce qu’il présente pour les standards Internet.

Le navigateur domine totalement Internet

Compte tenu de son développement constant, il est normal que les numéros de version ne ralentissent pas et ne soient pas de plus en plus élevés. Pour concrétiser cette évolution constante, une marque importante a maintenant émergé. Chrome a enfin atteint la version 100.

Ce n’est pas une version particulièrement riche en nouvelles, mais elle sera certainement importante. Google aura un problème lié à cette numérotation, qui est déjà identifié et devrait être résolu très prochainement. L’enjeu est l’accès à de nombreux sites Internet s’il n’est pas traité.

100 est la version que Google a présentée

Pour l’instant, nous sommes à quelques versions d’avoir cette version accessible à tous. Google vient de le présenter dans Chrome Canary, mais les cycles de développement rapides indiquent que Chrome 100 arrivera en mars prochain, vers la fin.

C’est actuellement l’une des propositions les plus intéressantes et les plus utilisées sur plusieurs fronts. Outre les utilisateurs convaincus de ses avantages, il existe toute une légion de navigateurs qui utilisent cette proposition de Google pour Internet.