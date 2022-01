Andromeda OS : Connu les plans du système qui allait être l’héritier de Windows Phone

Le passé de Microsoft montre qu’il a joué un rôle important dans le domaine des smartphones. Avec son propre système, le géant du logiciel voulait dominer le marché et pour cela il a réussi à s’approprier Nokia et tous ses atouts.

La vérité est que ce scénario est finalement mort et que Microsoft s’est concentré sur d’autres domaines plus importants. Maintenant, à la suite d’une fuite d’informations, ce qui était le système héritier de Windows Phone a émergé. Nous parlons d’Andromeda OS, qui était sur le point de devenir public avec le Surface Duo.

Microsoft a créé l’héritier de Windows Phone

Lors de la préparation du Surface Duo, Microsoft a voulu miser sur ses systèmes. Ce smartphone à deux écrans, mais non pliable, a fini par sortir avec Android, mais non sans rumeurs d’Andromeda OS en premier.

Cette proposition de Microsoft a fini par ne pas devenir réalité, mais cela n’a pas empêché certaines versions de test d’apparaître. Celles-ci étaient réservées aux employés du géant du logiciel, mais voilà qu’une de ces versions de test vient d’être dévoilée.

Les actualités d’Andromeda OS sont restées sur Android

Ce que le site Web de Windows Central a révélé finit par montrer tout ce que Microsoft a réussi à créer pour cette version. Plusieurs éléments sortent du lot et permettraient d’améliorer encore plus Windows Phone, qui a fini par mourir avec le temps et avec le manque de développement de Microsoft.

L’un des grands objectifs semblait être l’écran de verrouillage. En plus des informations utiles présentes, il y avait aussi la possibilité de prendre des notes directement dans cette zone d’Andromeda OS. Une autre présence importante était Cortana et sa possibilité d’interaction.

Surface Duo a fini par aller dans une autre direction

Une autre grande partie de ce système était axée sur son utilisation et la possibilité d’utiliser des gestes pour le gérer et interagir avec lui. Ceux-ci peuvent être vus dans presque tous les domaines, des applications à leur interface, dans leurs éléments.

D’après ce que nous pouvons voir, une grande partie du travail effectué a fini par être utilisée dans divers domaines. Nous parlons de la version Android qui a fini par accompagner le Surface Duo et même Windows 11. Le système d’exploitation Andromeda n’est finalement pas devenu une réalité, mais tout le travail effectué a été mis à profit et est maintenant utilisé de plusieurs manières.