Astuce : Jouez au mythique Prince of Persia sur votre Apple Watch

Prince of Persia est un jeu qui a marqué toute une génération. Il est sorti en 1989 et était un classique dans les salles de machines de jeux d’arcade. Ce jeu a été développé pour différentes plateformes, du DOS aux consoles Nintendo, et aujourd’hui nous vous apportons une petite astuce pour les utilisateurs d’Apple Watch pour pouvoir également jouer à ce jeu mythique sur leur écran smartwatch.

En gros, nous allons rassembler deux astuces ici, l’une dont nous avons parlé il y a quelques semaines, sur l’utilisation de µBrowser, et l’autre sur l’utilisation de la version Web de Prince of Persia.

L’Apple Watch est un appareil très complet, un véritable ordinateur de poignet. Il surveille les signes vitaux, s’occupe de notre agenda, favorise l’information automatique et nous connecte au monde grâce à ses applications. Ce n’est pas exactement conçu pour être utilisé comme une « machine de jeu », mais même cela peut être inclus dans vos options.

Comme la smartwatch ne possède pas nativement de navigateur, on peut utiliser un navigateur tiers, µBrowser. Ce navigateur a été développé par Arno Appenzeller et peut être acheté pour la modique somme de 0,99 € et téléchargé via l’App Store.

Profitant de l’écran de l’Apple Watch, qui a même grandi dans la dernière version, dans la « Série 7 », à 45mm, on peut considérer que le Prince of Persia est déjà jouable.

Ajouter le jeu à Apple Watch

Eh bien, utilisons une page qui nous propose le jeu préparé pour que nous jouions dans le navigateur. Par conséquent, sur https://princejs.com/, nous pourrons jouer sur n’importe quel appareil doté d’un navigateur. C’est exactement ce que nous voulons.

Maintenant, nous devons ajouter cette adresse aux favoris de µBrowser qui sera le déclencheur pour voir la page sur l’écran de l’horloge.

Comme ce jeu est une version de Java incluse dans une page Web, il fonctionne relativement bien sur Apple Watch avec juste les tapotements sur l’écran. Par conséquent, les mouvements devront être effectués en fonction du mouvement que nous souhaitons.

Ainsi, une fois le jeu prêt, vous avez maintenant 60 minutes pour sauver la princesse et devenir un héros. Bon, ce n’est pas facile, mais c’est possible. En tout cas, on laisse désormais la porte ouverte à de nombreux autres titres disponibles dans le même format.

Si vous avez en tête d’autres bons exemples de pages avec des jeux de ce type, laissez-les dans les commentaires.