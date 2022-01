Les appareils portables sont moins fiables chez les personnes à la peau plus foncée et obèses

Apparemment, les capteurs de lumière des appareils portables tels que l’Apple Watch sont moins fiables lorsqu’ils sont utilisés par des personnes à la peau foncée et obèses. Cette découverte a été faite grâce à une étude développée par la Florida International University.

Une fois les conclusions tirées, l’équipe veut tester la théorie sur de vraies personnes.

Selon une nouvelle étude développée par la Florida International University et dirigée par le professeur Jessica Ramella-Roman, les capteurs de lumière utilisés dans les appareils portables sont moins efficaces lorsqu’ils sont utilisés par des personnes à la peau foncée et obèses.

Pour mener à bien l’étude, le professeur a utilisé la technique de la photopléthysmographie (PPG). Celui-ci mesure la fréquence cardiaque en tenant compte de la lumière réfléchie par le sang. De plus, l’équipe universitaire a utilisé des techniques pour simuler le mouvement de la lumière sur la peau d’un utilisateur hypothétique. De cette façon, il a réalisé comment les wearables se comporteraient en fonction de la variation des propriétés de la peau.

La peau plus foncée a une concentration plus élevée de mélanine que la peau plus claire, absorbant ainsi plus de lumière. D’autre part, la peau des personnes obèses a tendance à être plus épaisse, avec moins d’accumulation d’eau et moins de circulation sanguine que celle des personnes non obèses.

Le professeur explique que, malgré les différences, les études qui existent sur la fiabilité des capteurs de lumière dans les wearables n’incluent pas les personnes obèses dans les échantillons.

Conclusions nécessitant des modifications des appareils portables

L’étude, qui comprenait des appareils tels que l’Apple Watch Series 5, la Polar M600 et la Fitbit Versa 2, a révélé que chez les personnes à la peau plus foncée, la réponse variait de moins de 10 %. Cependant, lorsque l’obésité était incluse dans l’équation, la précision diminuait de 60 %.

À mesure que l’indice de masse corporelle augmentait et que le teint de la peau s’assombrissait, le signal diminuait.

L’enseignante révélée Jessica Ramella-Roman.

Désormais, l’équipe chargée de l’étude des wearables va réaliser des tests sur de vraies personnes, afin de corroborer, ou non, cette découverte. A ce jour, une centaine de personnes sont inscrites.

Néanmoins, si cet échec se confirme, les entreprises devront revoir la fiabilité des appareils, afin qu’ils soient fonctionnels pour tout le monde.

