The Lawyer, pour les amateurs de mystères policiers

Les studios polonais ManyDev Studio développent un jeu dédié à tous ceux qui aiment résoudre des crimes : The Lawyer.

Venez en apprendre un peu plus sur la vie d’avocat chez L’Avocat.

Aimez-vous les films policiers avec des crimes difficiles à démêler et à prouver devant les tribunaux ? Pensez-vous qu’ils seraient en mesure d’enquêter et de démêler ces affaires de police? Vous appréciez l’art de l’investigation qui consiste à analyser tous les indices et à les relier pour que tout ait un sens et que la vérité se révèle devant vous ? Aimez-vous savoir qui est à blâmer ?

Eh bien, si vous avez répondu oui aux questions précédentes, les studios polonais ManyDev Studio, développent le jeu indiqué : The Lawyer.

Avec une architecture épisodique, The Lawyer promet d’apporter au jeu des crimes très difficiles qui comprendront tout ce que vous pouvez attendre d’un jeu du genre. Chaque épisode sera indépendant et avec ses propres nuances.

Situé dans les années 1990 (siècle dernier), The Lawyer invite les joueurs à endosser le rôle de Mark Ferry, un avocat qui souhaite relancer sa carrière après des débuts quelque peu mouvementés.

Afin de regagner en notoriété dans le système judiciaire, Mark passera une grande partie de son temps dans des combats houleux dans les salles d’audience. En cours de route, il aura le soutien d’Hector Diaz, un collaborateur qui travaille comme enquêteur et qui l’aide à recueillir des preuves et des indices pour ses affaires.

Pour obtenir de bons résultats au tribunal, Mark devra rassembler autant de preuves que possible et Diaz est notre homme de confiance pour ces tâches, aidant à trouver des indices et à les transformer en preuves. Cependant, étant donné la pression pour obtenir des condamnations, il peut y avoir des occasions où les preuves doivent être un peu améliorées…

Chaque épisode de l’Avocat est divisé en deux phases distinctes : la phase d’enquête et la phase judiciaire, qui oblige le joueur à « se mettre dans la peau », à la fois de l’avocat Mark Ferry et de son collaborateur, le chercheur Hector Diaz.

La combinaison des caractéristiques de chacun sera l’aspect principal à avoir dans le jeu, car ce n’est qu’en utilisant ses compétences avec maîtrise que le joueur pourra aspirer à résoudre les cas en cours.

Le joueur aura une totale liberté sur la façon dont il aborde les enquêtes de chaque cas. La façon dont vous interagissez avec les témoins, voyagez sur les scènes de crime pour rechercher des preuves ou des indices. Coopération avec les forces de police pour obtenir des informations plus utiles. Au cours de cette phase de l’enquête, nous commençons également à préparer nos clients et les témoins eux-mêmes et le joueur alterneront entre Mark et Hector.

La phase finale se déroule au milieu de la salle d’audience dans la salle d’audience. Là, les joueurs contrôlent Mark et c’est là que se déroule le public. Le joueur utilisera toutes les connaissances et conclusions obtenues lors de la phase d’enquête pour, avec le témoignage de témoins, être en mesure de présenter des conclusions en sa faveur. Cependant, l’avocat adverse tentera également de faire tout cela pour son camp, de sorte que les affrontements dans la salle d’audience seront un maniement de preuves, d’indices et d’accusations.

Toutes les décisions prises par le joueur au cours d’une affaire dans The Lawyer auront un impact efficace sur le déroulement de l’histoire. Cependant, ManyDev Studio a également révélé que certaines de ces décisions auront également un impact sur les cas suivants.

The Lawyer n’a pas encore de date de sortie concrète et devrait sortir sur PC via Steam.