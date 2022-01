Lancement du premier studio de cinéma spatial en 2024

Si auparavant, il fallait construire de l’espace pour les films, aujourd’hui, il y a déjà des films enregistrés en dehors de la Terre. Outre le film russe dont le tournage a déjà eu lieu dans l’espace, les Etats-Unis seront également proches de l’exploit. Cependant, comme ces déplacements sporadiques ne suffisent pas, un studio de cinéma et de divertissement sera construit dans l’espace.

S’il fonctionne comme prévu, il sortira en 2024.

L’une des sociétés à l’origine du tournage du film Tom Cruise dans l’espace a révélé qu’elle lancera le premier studio de cinéma au monde en orbite terrestre d’ici deux ans. Space Entertainment Enterprise (SEE) prévoit d’emmener l’acteur à la Station spatiale internationale (ISS) plus tard cette année.

On rappelle que la Russie s’est déjà précipitée et a déjà sécurisé les images dans l’espace pour son nouveau film, The Challenge.

Selon l’entreprise, le studio, ainsi que l’arène sportive, seront situés dans un module qui sera attribué sur l’ISS, en 2024, une fois dans l’espace, l’entreprise prévoit que le studio reçoive des événements sportifs, des programmes télévisés , des films et des émissions en direct.

Ce studio, en plus de permettre aux producteurs de tourner des films depuis l’espace, accueillera, si cela se passe comme prévu, des événements sportifs, et recevra des créateurs de contenus et des influenceurs qui souhaitent pimenter leur travail.

Le module SSE-1, qui abritera le studio de cinéma et de divertissement et l’arène sportive, fera partie de la nouvelle branche commerciale de l’ISS.

SEE-1 est une opportunité incroyable pour l’humanité de se déplacer sur différents terrains et de commencer un nouveau chapitre passionnant dans l’espace. Il offrira une maison unique et abordable pour des possibilités de divertissement illimitées, dans un lieu rempli d’infrastructures innovantes, libérant un nouveau monde de créativité.

Said Dmitry et Elena Lesnevsky, fondateurs de SEE.

La société pense que ce nouveau studio de cinéma et de divertissement entrera dans l’histoire.

