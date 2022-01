GameLoop vous permet de jouer à des jeux Android sur votre PC

Avec GameLoop, vous pouvez jouer sur votre PC Windows, PUBG Mobile, Arena of Valor, Cyber ​​Hunter, Clash Royale et bien plus encore ! GameLoop, l’émulateur Android officiel pour PUBGM et Call of Duty. Rejoignez 500 millions de joueurs GameLoop et profitez de la meilleure expérience de jeu. GameLoop est capable d’afficher des graphismes éclatants et la même qualité visuelle par le matériel de rendu PC.

Gameloop est l’émulateur Android de nouvelle génération qui vous est proposé par Tencent, la même société qui a créé la version Android du populaire jeu vidéo Battle Royale PUBG et qui a distribué un émulateur Android très efficace sur PC appelé Tencent Gaming Buddy. Après plusieurs mois de travail sur de nouvelles fonctionnalités et des mises à niveau d’anciens services, Tencent a publié une version mise à jour de l’application Tencent Gaming Buddy, la sortant enfin de son statut bêta d’origine avec une toute nouvelle interface, un accès à de nouveaux outils et une toute nouvelle image de marque qui renomme cette application en Game Loop.

Dans son cœur, GameLoop est toujours le meilleur émulateur Android que vous pouvez utiliser pour donner vie à de nombreux jeux mobiles populaires directement sur l’écran de votre PC. Ce qui est nouveau, cependant, ce sont des services intégrés pour optimiser les performances de votre réseau, une prise en charge pour une découverte plus facile des amis en ligne pour le jeu coop et MP, un accès intégré pour regarder des flux en direct sur les services Nimotv et Nonolive, et GameCenter – un hub centralisé pour découvrir , télécharger et jouer à une grande variété de jeux Android les plus populaires d’aujourd’hui (y compris PUBG Mobile, Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars, Arena of Valor, Clash of Kings, Candy Crush Saga, Rise of Kingdoms, Idle Heroes, Paper.io 2 et bien d’autres). En installant GameLoop sur votre PC domestique ou sur un ordinateur portable, vous pouvez non seulement découvrir des jeux Android sur votre moniteur ou votre téléviseur, mais vous pouvez également les reproduire d’une manière qui surpasse largement les capacités du matériel mobile moderne.

Un matériel de rendu PC avancé et une quantité de mémoire presque illimitée peuvent vous aider à atteindre des performances de rendu impossibles sur les téléphones mobiles et les tablettes, et des services intégrés tels que les salons de jeu et la gestion des amis peuvent vous aider à mieux organiser vos sessions en ligne.

Installation et utilisation

L’émulateur Game Loop est livré dans un petit package qui peut être installé sur votre PC en quelques secondes en suivant simplement les instructions à l’écran. Sachez que l’émulateur n’est fourni avec aucun jeu préinstallé sur votre système, mais heureusement, vous pouvez facilement trouver n’importe quel nombre de jeux gratuits dans l’onglet Game Center et les télécharger facilement. Au premier démarrage de l’application, GameLoop vous recommandera immédiatement de télécharger et de commencer à jouer à PUBG Mobile, ce qui simplifie les choses pour les novices et leur permet de configurer l’émulateur pour le jeu en un seul clic de souris et un peu de temps d’attente pour le jeu. être automatiquement téléchargé et installé. L’interface de Game Loop est simplifiée et modernisée par rapport à l’ancienne application Tencent Gaming Buddy. L’écran principal de l’application comporte quatre onglets principaux sur la gauche (Connexion, Mes jeux, Game Center et Live), avec quelques outils dispersés sur les bords, tels que l’accès à la liste d’amis, le champ de recherche, les préférences, etc.

Caractéristiques

L’émulateur de jeu Android le plus rapide et le plus optimisé pour PC

L’application d’émulation officielle du populaire jeu Battle Royale F2P PUBG MOBILE.

Large compatibilité avec certains des jeux Android les plus populaires d’aujourd’hui.

Tirez pleinement parti de votre puissant matériel CPU, GPU et RAM pour rendre les jeux Android meilleurs que sur mobile.

Personnalisation du contrôle total.

Jouer au feu gratuit APK

Mise en réseau optimisée pour des jeux sans décalage.

Liste d’amis intégrée et prise en charge de la découverte d’utilisateurs

Navigateur de jeu intégré avec procédure de téléchargement et d’installation en un clic.

Nécessite 1,5 Go d’espace libre sur le disque dur avec PUBG Mobile installé.

Optimisé pour une utilisation sur les systèmes d’exploitation Windows modernes (7, 8 et 10).

100 % gratuit.

Quoi de neuf

Correction du mappage des touches et de l’erreur d’écrasement pour PUBGM Patch 1.7

Correction d’une erreur de téléchargement pour Call of Duty: Mobile Saison 10

Contenu chinois traduit dans les fenêtres contextuelles

Amélioration de l’expérience de signalement de bugs par l’outil de mise à jour

Jeu pour tous – PUBGM AOW4.4 est disponible pour les PC bas de gamme.

Moteur AOW7.1 avancé – fréquence d’images ultra-élevée de 90 images.

Nouvelle interface – explorer les jeux n’a jamais été aussi facile

Jouez plus – BGMI, Candy Crush et TikTok sont maintenant disponibles.

Bêta