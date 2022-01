Problèmes d’annulation du contrat de services de communication ?

Selon l’ANACOM, l’une des difficultés concernant les contrats de services de communication est leur résiliation.

En ce sens, l’autorité des communications elle-même a préparé un bref résumé des situations dans lesquelles vous pouvez annuler un contrat avec une période de fidélité sans avoir à payer de pénalité à l’opérateur.

#1 – Les contrats conclus à distance ou en porte-à-porte

Les consommateurs (personnes physiques qui utilisent le service à des fins non professionnelles) disposent d’un délai de 14 jours consécutifs, à compter de la date de conclusion d’un contrat conclu à distance (par téléphone, via Internet, etc.) de l’opérateur commercial (par exemple , par l’intermédiaire d’un vendeur à domicile), au cours de laquelle ils peuvent librement l’annuler sans frais, sans avoir à se justifier.

Le délai d’exercice de ce droit (appelé droit de rétractation gratuite) est porté à 12 mois, si l’opérateur n’a pas informé le consommateur, avant la conclusion du contrat, de l’existence du droit de rétractation gratuite et des conditions de son exercice. Si, toutefois, l’opérateur informe le consommateur de ce droit, le délai sera à nouveau de 14 jours consécutifs, désormais comptés à partir du jour où le consommateur a reçu l’information.

#2 – Non-respect du contrat par l’opérateur

Les clients peuvent demander la résiliation d’un contrat avec une période de fidélité sans avoir à payer de pénalité en cas de manquement contractuel de l’opérateur, c’est-à-dire lorsque l’opérateur ne garantit pas tout ou partie du service qui lui a été contracté.

Dans ces situations, les clients peuvent toujours avoir droit à une indemnisation pour rupture de contrat.

#3 – Panne de service, avec non-respect du délai de réparation

La loi ne fixe pas de niveaux minimaux de qualité que les opérateurs de services de communications électroniques doivent respecter. Cependant, rien n’empêche les opérateurs de définir des niveaux de qualité dans les contrats, comme par exemple le délai maximum pour réparer une panne ou répondre à une réclamation.

Dans ce cas, ils doivent également indiquer l’indemnité à laquelle le client aura droit si ces niveaux ne sont pas atteints. Si les opérateurs ne veulent pas s’engager à garantir des niveaux de qualité, ils doivent le mentionner dans le contrat.

#4 – Changement de circonstances

Les situations de changement anormal des circonstances ayant motivé la décision du client de contracter peuvent permettre la résiliation du contrat sans pénalité ou la modification des conditions contractées, dans les conditions prévues par le Code civil (article 437, n° 1).

Le chômage, l’émigration, le changement d’adresse, entre autres, peuvent être considérés comme des changements anormaux de circonstances, et une analyse au cas par cas des circonstances est toujours nécessaire.

#5 – Décès du client

En cas de décès du client, ce qui se produit est l’expiration du contrat qui prend effet lorsque le décès est connu de l’exploitant (articles 1154 et 1175 du Code civil, ce dernier applicable en vertu de l’article 1156. º), il ne fait aucun sens d’appliquer une pénalité pour résiliation anticipée du contrat.

Ainsi, pour résilier le contrat, le décès du client doit être communiqué à l’opérateur, avec la présentation du certificat de décès respectif.

ANACOM