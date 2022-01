Intel va investir plus de 20 milliards de dollars dans deux nouvelles usines dans l’Ohio

Pour ceux qui pensaient qu’Intel serait en sommeil, il n’y a actuellement pas beaucoup de raisons de garder cette idée. Le géant californien a montré qu’il était bien vivant et de plus en plus engagé pour affronter et rivaliser avec une forte concurrence.

En ce sens, le constructeur a désormais annoncé son intention d’investir plus de 20 milliards dans la construction de deux nouvelles usines de puces dans l’Ohio, aux États-Unis d’Amérique.

Intel va investir plus de 20 milliards de dollars dans des usines dans l’Ohio

Intel a annoncé sur son site officiel son intention d’appliquer un investissement initial de plus de 20 milliards de dollars (environ 18 milliards d’euros) pour construire deux nouvelles usines de puces à la pointe de la technologie. Les installations seront situées dans le comté de Licking, Ohio, États-Unis.

Selon le constructeur, cet investissement permettra ainsi d’augmenter la production de puces afin de mieux répondre à la demande croissante de semi-conducteurs plus avancés. Ainsi, les usines contribueront ensuite au développement et à la production d’une nouvelle génération de produits Intel innovants et répondront aux besoins des clients fondeurs dans le cadre de la stratégie IDM 2.0 d’Intel.

L’investissement est considéré comme le plus important jamais réalisé par le secteur privé dans l’Ohio. Et selon les précisions avancées par l’entreprise, dans une première phase, ce projet vise à créer environ 3 000 emplois chez Intel, 7 000 emplois dans le domaine de la construction et également soutenir des dizaines de milliers d’emplois locaux sur le long terme, dans un écosystème de fournisseurs et partenaires. .

La construction devrait débuter cette année et devrait s’achever mi 2025. Au total, la superficie couverte devrait être d’environ 405 hectares. L’objectif d’Intel est de devenir la plus grande usine de silicium de la planète.

C’est encore une autre grande et importante annonce d’Intel qui renforce également la volonté et la concentration du fabricant nord-américain pour faire face à la concurrence.