Quelles sont les voitures électriques les plus recherchées sur Internet ? La réponse peut surprendre

Les voitures électriques font partie des sujets du moment et font de plus en plus parler d’elles et sont recherchées. Il y a un intérêt croissant pour ce sujet et cela les conduit à être de plus en plus recherchés.

Afin d’avoir une réelle perception de ce que recherchent les internautes sur ce sujet, les données ont été compilées. Les conclusions arrivent maintenant et en 2021, les voitures les plus recherchées sur Internet surprendront sûrement la plupart des lecteurs.

Les plus recherchés sur Internet

Le thème des voitures électriques est constamment mis à l’honneur, que ce soit par de nouveaux modèles et technologies, ou par certains problèmes qui se posent. Les automobilistes et même les internautes eux-mêmes ont cet intérêt et cela se voit bien.

Pour quantifier et évaluer les modèles de voitures électriques, Lease Fetcher a décidé de compiler des informations publiques issues de recherches sur Internet. Ces données ont ainsi révélé les voitures électriques les plus recherchées sur Internet, montrant celles qui suscitent le plus d’intérêt.

Position Modèle Recherches mensuelles moyennes enquêtes annuelles date de sortie 1 torpédo tesla 711 000 8 532 000 2023 deux tesla cybertruck 608 000 7 296 000 2022 3 voiture pomme 490 000 5 880 000 2024 4 bmw i4 369 000 4 428 000 2022 5 chevy silverado 258 000 3 096 000 2023 6 cadillac lyriq 197 000 2 364 000 2023 sept nissan ariya 169 000 2 028 000 2022 8 ford f 150 foudre 122 000 1 464 000 2022 9 rime jamais 106 000 1 272 000 2022 dix mercedes eqe 90 000 1 080 000 2022

Les voitures électriques encore à venir dominent le sommet

Fait intéressant, les 2 meilleurs véhicules ne sont même pas en production et disponibles sur le marché. On parle des 2 futures voitures électriques de Tesla, le Roadster et le Cybertruck. Ceux-ci ont rencontré quelques problèmes, qui ne devraient apparaître dans les versions finales qu’en 2023.

La troisième position dans ce tableau est encore plus étrange étant donné que cette (présumée) voiture électrique n’a pas encore été vue ou confirmée. Nous parlons de la voiture Apple, qui à ce jour n’est qu’une rumeur et une idée qui peut ou non devenir réalité un jour.

Et au Portugal ? Quel est notre intérêt ?

Ayant également des données se référant au Portugal, nous avons également les informations que les voitures électriques les plus recherchées. Ici, et dans la catégorie des modèles à lancer, nous avons le Tesla Roadster. Quant aux modèles en vente, nous avons la Citroën Ami.

On ne s’attendrait certainement pas à ce que les voitures électriques les plus recherchées soient des modèles qui ne sont pas encore accessibles aux utilisateurs. Bien sûr, la liste s’allonge plus tard avec des modèles très réels, avec la domination de la BMW i4. La Tesla Model 3, fait intéressant, ne figure pas dans ce top 10.