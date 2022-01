Google Drive : plus de sécurité pour les utilisateurs grâce à la détection de fichiers malveillants

Google a tout essayé pour assurer la sécurité de ses services et des données des utilisateurs. Il ne se concentre pas uniquement sur les systèmes d’exploitation et va plus loin, en essayant d’évaluer les fichiers qu’il a enregistrés.

Pour assurer cette protection, et donner aux utilisateurs des armes pour se protéger, il apporte désormais quelque chose de nouveau à Google Drive. Ce Cloud dispose désormais d’alertes chaque fois qu’un fichier malveillant est trouvé.

Même s’il s’agit d’un service basé sur Internet, Google Drive héberge et donne accès à un large éventail de fichiers. Celles-ci sont pour la plupart anodines et ne posent aucun problème aux utilisateurs tant sur le Cloud que sur les appareils.

Même ainsi, il est possible qu’il y ait des fichiers malveillants dans ce stockage qui pourraient constituer un danger pour les utilisateurs. Bien sûr, celui-ci n’est réel que s’il est ouvert sur un ordinateur ou un smartphone, ce qui arrive régulièrement.

Pour arrêter ce cycle de problèmes potentiels et de danger réel, le géant de la recherche a décidé de doter Google Drive d’une nouvelle fonctionnalité. Il détectera les fichiers malveillants et alertera les utilisateurs des dangers qu’ils représentent.

Pour sensibiliser les utilisateurs aux dangers potentiels, une nouvelle notification apparaîtra chaque fois que ces fichiers seront ouverts. Il se présentera sous la forme d’un bandeau qui sera affiché dans la zone supérieure et qui sera bien visible.

Ce module complémentaire était déjà utilisé dans la suite de productivité de Google. Le pas que vous faites maintenant vers Google Drive garantit une protection encore plus complète en regardant également les fichiers stockés qui sont reçus ou partagés avec les utilisateurs.

Cette fonctionnalité a maintenant été annoncée par Google et devrait atteindre les utilisateurs dans les 15 prochains jours, dans le monde entier et ouverte à tous. Il sera important d’éloigner les fichiers malveillants qui pourraient avoir un fort impact négatif.