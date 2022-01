Une victoire pour Apple ! Vous n’avez plus besoin de vendre votre iPhone avec les EarPods dans la boîte en France

Lors de la présentation de l’iPhone 12 en 2020, Apple a pris une décision que beaucoup considéraient comme erronée voire illogique. Le géant de Cupertino a retiré de sa boîte de smartphone tous les éléments qu’il jugeait inutiles.

Bien sûr, il y est parvenu dans la grande majorité des pays où il vend l’iPhone, mais certains marchés ont réagi. En France, il y avait des problèmes, mais maintenant cette obligation a été annulée et Apple peut enfin retirer les EarPods de la coque de l’iPhone.

Une barrière pour Apple en France

Par souci écologique, Apple a décidé de retirer le chargeur et les EarPods de la coque de l’iPhone. Cette idée logique et pratique a été interdite dans certains pays, en raison d’une législation qui empêchait l’un ou l’autre de ces éléments d’être retirés de la coque de l’iPhone.

Dans le cas de la France, où Apple a eu l’un de ces problèmes, les EarPods ont dû être conservés. Le pays avait une loi qui obligeait les fabricants à avoir un kit mains libres ou des écouteurs dans leur équipement. Ceux-ci servent à protéger les enfants de moins de 14 ans contre les rayonnements électromagnétiques.

La coque iPhone change le 24 janvier

On s’attendait à ce que ce scénario soit modifié, avec une nouvelle loi qui viendrait à bout de la précédente. Cette nouvelle spécification modifie la disposition de la précédente et exige uniquement qu’ils s’assurent que des écouteurs compatibles sont disponibles à la vente séparément et en tant qu’accessoire optionnel.

L’information a été présentée par l’opérateur Fnac qui a alerté ses clients en France sur ce changement. D’après ce qu’il a révélé, ce changement a été approuvé fin 2021 et vise à réduire l’empreinte environnementale en France. À partir du 24 janvier, le changement a lieu.

Les EarPods ne sont plus nécessaires

Ces mêmes informations ont également révélé que le changement sera également appliqué à d’autres fabricants et que, par exemple, Xiaomi sera hors de cette obligation. Même avec ces données, Apple conserve toujours des informations sur la présence d’EarPods dans le boîtier de l’iPhone sur son site Web.

Certes, ce changement est une victoire pour Apple, qui élimine le besoin d’avoir des EarPods dans le boîtier de l’iPhone. Il est ainsi en mesure de franchir une nouvelle étape vers son plan visant à supprimer tous ces éléments inutiles que les utilisateurs ont déjà avec eux.