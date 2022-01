COVID-19 : 7 jours d’isolement suffisent-ils pour ne pas infecter les autres ?

Vous souvenez-vous encore de l’époque où les personnes infectées devaient rester en isolement pendant 14 jours ? Les règles ont changé et actuellement cette période n’est que de 7 jours (et peut encore être réduite).

Or, une étude récente révèle désormais que 10 % des personnes qui sortent de l’isolement au bout de sept jours continuent d’être infectées.

COVID-19 : 10 % des personnes sorties après 7 jours continuent d’infecter les autres

Après quelques débats sur le sujet, la direction générale de la santé a annoncé la réduction de l’isolement des cas positifs asymptomatiques de COVID-19 et des contacts à haut risque de 10 jours à sept jours.

Selon une étude, une personne sur 10 (10%) qui sort après une semaine continue d’infecter les autres. Avec 10 jours d’isolement, ce n’était que 5%.

Pour l’Observateur, Carlos Antunes dit que ces données sont basées sur une étude menée par les autorités sanitaires du Royaume-Uni pour déterminer quelle serait la période optimale d’isolement dans un cas positif de COVID-19, afin de ne pas conditionner l’économie trop d’activité maintenant que la variante Ómicron a tiré de nouveaux numéros de cas vers de nouveaux records dans le monde entier.

Lorsque l’isolement a duré deux semaines, 99% des guéris sortis n’étaient plus en mesure de contaminer les personnes avec lesquelles ils étaient entrés en contact et seulement 1% restaient contagieux.

La maladie respiratoire est causée par le coronavirus SARS-CoV-2, détecté fin 2019 à Wuhan, une ville du centre de la Chine, et actuellement avec des variantes identifiées dans plusieurs pays.

Une nouvelle variante, Ómicron, jugée inquiétante et très contagieuse par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a été détectée en Afrique australe et depuis que les autorités sanitaires sud-africaines ont donné l’alerte, le 24 novembre, des infections ont été signalées dans plus de 110 pays. , dominant au Portugal.

