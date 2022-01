Maman poursuit Instagram et Snapchat après le suicide de sa fille de 11 ans

On parle beaucoup de l’impact négatif des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes. Au passage, la mère d’une fille poursuit désormais les sociétés mères d’Instagram et de Snapchat, accusant les deux plateformes du suicide de sa fille de 11 ans.

Selon la mère, l’enfant était complètement et excessivement accro aux deux réseaux sociaux.

La mère d’une fillette de 11 ans poursuit Instagram et Snapchat pour avoir prétendument motivé le suicide de sa fille l’année dernière. Tammy Rodriguez a entamé jeudi le procès contre les sociétés responsables des deux plateformes devant le tribunal fédéral de San Francisco.

Comme le prétend Tammy, sa fille Selena est devenue accro aux deux réseaux sociaux et, lorsqu’elle a tenté d’en limiter l’utilisation, l’enfant a fini par s’enfuir de chez elle. En effet, la mère de famille révèle, dans le procès, que Selena a consulté un psychologue qui lui a dit que « je n’avais jamais vu une patiente aussi accro aux réseaux sociaux que Selena ».

Maman veut qu’Instagram et Snapchat soient tenus responsables

La mère de Selena est représentée par le Social Media Victims Law Center, un cabinet d’avocats qui prétend travailler « pour tenir les entreprises de médias sociaux légalement responsables des dommages qu’elles infligent aux utilisateurs vulnérables ».

Nous sommes dévastés d’apprendre le décès de Selena et nos pensées vont à sa famille. Bien que nous ne puissions pas commenter les détails des litiges actifs, rien n’est plus important pour nous que le bien-être de notre communauté. Nous travaillons en étroite collaboration avec de nombreuses organisations de santé mentale pour fournir des outils et des ressources aux utilisateurs dans le cadre de notre travail continu pour assurer la sécurité de notre communauté.

A déclaré un porte-parole de la société mère de Snapchat.

Récemment, les entreprises technologiques, y compris la société mère d’Instagram et Snapchat elle-même, ont fait l’objet de vives critiques pour la façon dont elles traitent les utilisateurs les plus vulnérables. Les critiques soulignent que rien n’est fait pour contenir l’impact négatif que les plateformes ont, par exemple, sur les plus jeunes.

