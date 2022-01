Après tout, combien y a-t-il de voitures électriques sur les routes européennes ?

On parle beaucoup de l’augmentation des ventes de voitures électriques dans le monde et il est de plus en plus fréquent de voir ce type de véhicule sur les routes. Des structures de chargement apparaissent également dans de plus en plus d’endroits et il n’y a pas lieu de douter de ce que l’avenir nous réserve.

Mais, actuellement, quel pourcentage de voitures électriques circulent sur les routes européennes ?

Avec l’essor du secteur des véhicules électriques, de nombreux consommateurs optent déjà pour ces options lors de l’achat d’une voiture neuve. Pourtant, il est naturel que cette transition ne se produise pas du jour au lendemain.

Il reste encore beaucoup de comptes à faire. En plus d’être des véhicules plus chers, la recharge implique un processus plus long ou des conditions domestiques que tout le monde n’est pas capable d’avoir, l’entretien implique des procédures assez différentes d’une voiture à combustion, il n’y a toujours pas autant de bornes de recharge… et la liste pourrait s’allonger avec une autre série d’arguments.

Les voitures électriques en Europe

Selon une étude publiée par l’ACEA – Driving Mobility For Europe, actuellement, seuls 0,5% des véhicules circulant en Europe sont électriques.

Alors que les ventes de voitures électriques et hybrides rechargeables continuent de croître et que d’ici 2021, les ventes de voitures uniquement électriques dépasseront le million, les données confirment que la transition vers ce type de voiture prendra du temps.

En 2021, le parc automobile continue de vieillir, étant passé d’une moyenne de 10,7 ans en 2016 à 11,8 ans en 2021, et le nombre de véhicules circulant sur notre continent ne cesse de croître et les voitures plus anciennes ne sont pas remplacées au rythme souhaité.

L’exemple de la Norvège et le cas particulier du Portugal

La Norvège est aujourd’hui l’un des pays qui achète le plus de voitures électriques. En 2020, plus de la moitié des voitures vendues dans le pays nordique étaient exclusivement électriques (54%) et l’année dernière, en novembre, ce chiffre est passé à 73%.

Malgré ces chiffres, la vérité est qu’il existe encore un grand écart entre le pourcentage de voitures électriques vendues et celles réellement en circulation. L’étude la plus récente souligne qu’en Norvège, il n’y a actuellement que 12,1 % de tramways sur les routes, contre 36 % pour l’essence et 43,5 % pour le diesel.

Le parc automobile du pays vieillit même, avec 10,7 ans, se rapprochant de la moyenne européenne (11,8 ans).

L’Islande est le deuxième pays d’Europe avec le plus de voitures électriques sur les routes. Cependant, le nombre est encore plus faible. Selon les données présentées, il n’y a que 2,8% de voitures électriques sur le nombre total de voitures en circulation dans le pays. Les Pays-Bas, en troisième position du classement, ne comptent que 2 % de tramways en circulation.

Le Portugal s’aligne sur la moyenne européenne, avec 0,5 % de voitures exclusivement électriques. Dans les hybrides rechargeables, curieusement, le pourcentage est de 0,6 %. Les voitures diesel représentent 59,9 % et l’essence 37 %.