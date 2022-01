Microsoft confirme que Call of Duty restera sur PlayStation

Le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft a fait beaucoup parler. Et si c’est une bonne nouvelle pour les utilisateurs de consoles Xbox et du service d’abonnement Xbox Game Pass, du côté de Sony on craint que les grands jeux du créateur ne soient plus disponibles pour plusieurs plateformes.

Mais les joueurs PlayStation peuvent déjà pousser un soupir de soulagement car Phil Spencer, chef de la division Xbox et vice-président de la division jeux de Microsoft, a déjà assuré que la société de Redmond ne rendrait pas la populaire saga Call of Duty exclusive à Xbox et que l’intention est que le titre reste sur la console de Sony.

Call of Duty ne sera pas exclusif à Xbox, déclare Phil Spencer de Microsoft

Si vous êtes un fan et un utilisateur des consoles PlayStation de Sony, alors il y a maintenant une bonne nouvelle pour vous reposer après les craintes qui ont surgi après le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft. Phil Spencer a confirmé via un post sur son compte Twitter officiel que le titre Call of Duty continuera à être développé pour les consoles PlayStation.

Dans le tweet, le chef de la division Xbox et vice-président de la division jeux chez Microsoft garantit que l’intention est d’honorer tous les accords existants après l’acquisition d’Activision Blizzard et que le souhait est de conserver Call of Duty sur PlayStation.

Comme nous l’avons mentionné ici, l’une des préoccupations du géant japonais était qu’avec cet achat, Microsoft limiterait les grands jeux Activision aux consoles Xbox uniquement, et ne les conserverait pas pour le multiplateforme. Après l’annonce de l’acquisition, les actions Sony ont chuté de plus de 12 %.

Mais maintenant, on sait qu’au moins le jeu de guerre populaire, qui a toujours été un succès sur PlayStation, continuera d’être jouable par les joueurs sur les consoles Sony.