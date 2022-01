Niantic arrête le commerce de Pokémon Go en entendant qu’un joueur a obtenu 100 échanges « chanceux »

En un mot : les Pokémon chanceux sont des monstres ultra-rares avec de meilleures statistiques et une aubaine d’un coût en ressources réduit de 50 % pour les bonus. Plus tôt cette semaine, un joueur de Pokémon Go a publié une photo de 100 Pokémon chanceux qu’il a rassemblés en peu de temps en échangeant avec un ami. Lorsque le développeur de Pokémon Go, Niantic, a eu vent de la nouvelle, il a interrompu le commerce tout en enquêtant sur la cause du problème.

Obtenir un seul Pokémon chanceux n’est pas facile, et encore moins en obtenir 100. Nintendo Life souligne qu’il y a plusieurs choses qui peuvent augmenter vos chances, comme posséder un monstre pendant plus d’un an ou échanger avec un « ami chanceux ». Ce dernier pourrait avoir quelque chose à voir avec le glitch.

Échanger avec un ami chanceux garantit que l’échange se traduira par un Pokémon chanceux. Cependant, devenir un ami chanceux est extrêmement rare. Les joueurs n’ont qu’une chance de cinq pour cent une fois par jour à l’avantage. Même dans ce cas, il n’est censé durer qu’un seul échange.

Redditor AndKrem dit que lui et son ami étaient des amis chanceux lorsque cela s’est produit, mais le statut n’a jamais disparu.

Si quelqu’un se demande pourquoi il est désactivé https://t.co/fV2lBmpB5Q — G47IX | Pokémon GO 🇵🇱 (@g47ix) 20 janvier 2022

« Nous étions tous les deux des amis chanceux quand nous avons commencé et nous le sommes toujours. Le statut d’amis chanceux n’a pas disparu et chaque échange s’est avéré être un échange chanceux », a déclaré l’heureux commerçant dans le subreddit r/TheSilphRoad.

Il semble que ce soit peut-être un événement extrêmement rare où les deux amis ont obtenu le statut chanceux simultanément, et le jeu ne savait pas comment gérer la situation, mais ce ne sont que des spéculations de ma part.

Les joueurs étaient un peu mécontents d’entendre Niantic fermer le commerce. Un joueur a souligné la rapidité avec laquelle Niantic a réagi à un message dans un subreddit Pokémon non officiel, mais est lent à corriger les bugs publiés via les canaux officiels.

« [It’s] C’est juste drôle pour moi de voir comment ils lisent CLAIREMENT Reddit mais ne font RIEN résoudre rapidement d’autres problèmes ou écouter nos recommandations », a déclaré StevensDs.

Certains n’ont pas tardé à répondre que c’est toujours comme ça lorsque les développeurs trouvent un problème qui affecte leurs profits.

D’autres joueurs avaient une approche plus pratique de la hâte de Niantic.

« C’est bien qu’une seule personne ait bénéficié de quelque chose et qu’elle ferme immédiatement les écoutilles. Maintenant, ils ont une taille d’échantillon de 1 pour un bug, donc le reproduire va être difficile », a déclaré un lecteur de Kotaku. « Si c’était moi, j’aurais attendu [Redditors] publierait inévitablement les étapes à suivre pour que le bug se produise avant de supprimer le commerce. Parce que maintenant vous avez des étapes de reproduction gratuites. »

Arrêter le commerce dans un jeu n’est pas sans précédent. Peu de temps après le lancement du New World bourré de bugs d’Amazon, il a fermé les contrôles de l’économie des jeux en raison d’un problème de duplication d’or. Il est même allé plus loin en menaçant tous les joueurs qui exploitaient le bug.

Il semble que dans ce cas, Niantic a cessé de négocier avant que quelqu’un d’autre ne puisse exploiter le problème, et il est peu probable que cela punisse les commerçants chanceux qui sont tombés dessus de manière inattendue. Cependant, le développeur n’a pas commenté davantage la situation.