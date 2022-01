Les joueurs de l’année FIFA 22 pour les fans sont déjà connus

Electronic Arts a récemment dévoilé l’équipe de l’année EA SPORTS FIFA 22, qui résulte d’un vote mondial au cours duquel les joueurs ont choisi leurs footballeurs préférés.

Les élus sont déjà connus et apportent avec eux des nouveautés.

EA Sports a récemment annoncé l’équipe de l’année EA SPORTS FIFA 22, une liste de joueurs choisis par des millions de fans à travers le monde, qui ont voté pour leurs footballeurs préférés.

Le vote a eu lieu du 10 au 17 janvier 2022, et à partir d’une liste de 80 nominés, le TOTY de cette année a été formé.

Comme d’habitude, les éléments pour les joueurs élus dans l’équipe de l’année seront disponibles dans FIFA Ultimate Team au cours de la semaine prochaine, en commençant par les joueurs attaquants aujourd’hui, vendredi 21 janvier 2022.

« L’équipe EA SPORTS FIFA de l’année est la voix authentique de millions de fans de football alors qu’ils évaluent les meilleurs joueurs du monde et votent pour ceux qui, selon eux, ont eu le plus grand impact sur le beau jeu en 2021« , a déclaré David Jackson, vice-président de la marque, EA SPORTS FIFA. « Année après année, nous sommes stimulés par l’implication de notre communauté mondiale de football, et nous sommes honorés de présenter votre XI choisi dans FIFA 22.«

La liste

Voici l’équipe EA SPORTS FIFA de l’année où, avec une grande fierté nationale, nous voyons 2 joueurs portugais : Ruben Dias et João Cancelo :

Avancée

Kylian Mbappé (France) – Paris Saint Germain : En mars 2021, Kylian Mbappé est devenu le plus jeune joueur à atteindre les 100 buts en Ligue 1 (de tous les temps), et en décembre 2021 il est devenu le plus jeune à atteindre les 100 buts avec un seul club ( Paris Saint Germain).

Robert Lewandowski (Pologne) – Bayern Munich : Robert Lewandowski a marqué le plus grand but de tous les joueurs des cinq meilleures ligues européennes en 2021 (43), établissant un nouveau record de Bundesliga.

Lionel Messi (Argentine) – Paris Saint Germain : Lionel Messi, La Pulga, a été nommé meilleur joueur de la Copa America 2021, remportant le prix pour la deuxième fois, après l’édition 2015. Il n’est que le quatrième joueur à remporter le prix en deux fois, et le deuxième argentin après Manuel Seoane (1925 et 1927).

médiums

Kevin De Bruyne (Belgique) – Manchester City : Le « magique » Kevin De Bruyne s’est créé 3,7 occasions par 90 minutes en Premier League en 2021, le meilleur taux de tous les joueurs de la compétition (min. 500 minutes jouées).

Jorginho (Italie) – Chelsea : Jorginho a effectué 25 interceptions avec l’Italie cet été, le plus par n’importe quel joueur en une seule édition du tournoi.

N’Golo Kanté (France) – Chelsea : N’Golo Kanté a réalisé en moyenne 1,8 interceptions toutes les 90 minutes toutes compétitions confondues pour Chelsea en 2021, le meilleur de tous les joueurs avec au moins 2000 minutes jouées pour le club pendant cette période.

défenses

João Cancelo (Portugal) – Manchester City : João Cancelo a réalisé le plus de passes de tous les défenseurs centraux dans les cinq grands championnats européens en 2021 (2403).

Rúben Dias (Portugal) – Manchester City : Rúben Dias a terminé l’équipe gagnante en 32 matches de championnat en 2021 (sur 39 joués), le plus grand de tous les défenseurs des cinq meilleures ligues européennes.

Marquinhos (Brésil) – Paris Saint Germain : Marquinhos a réussi 2901 des 3131 passes tentées dans toutes les compétitions pour le Paris Saint-Germain en 2021, plus que tout autre joueur du club.

Achraf Hakimi (Maroc) – Paris Saint Germain : Achraf Hakimi a réalisé 151 touches dans la surface adverse lors des matchs de championnat en 2021, confortablement le plus de tous les arrêts dans les cinq grandes ligues européennes au cours de l’année.

Gardien de but

Gianluigi Donnarumma (Italie) – Paris Saint Germain : Gianluigi Donnarumma a été nommé Joueur italien du tournoi d’été : le seul gardien de but à avoir remporté le prix.