Après tout, l’hydrogène vert ne sera économiquement compétitif qu’en 2030

Les avis sont partagés et, comme il s’agit d’une technologie émergente, les résultats des études diffèrent également les uns des autres. Malgré ce qui a déjà été dit, un nouveau rapport révèle que l’hydrogène vert ne sera économiquement compétitif qu’en 2030.

L’étude a été réalisée par Bloomberg.

L’hydrogène vert – obtenu grâce à l’énergie éolienne ou solaire – est, pour beaucoup, l’option la plus viable à adopter pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cependant, il s’agit toujours d’un composant coûteux qui n’est pas rentable par rapport aux autres disponibles.

Un rapport de Bloomberg souligne que l’industrie de l’hydrogène vert recevra d’importantes sommes d’argent lors de son déploiement massif. Il prévient toutefois que le coût, déjà élevé, reste supérieur à celui des sources non renouvelables. Cette prévision tient au moins jusqu’à la fin de la décennie.

Comme le révèle le rapport, le secteur connaîtra bientôt un investissement jamais vu auparavant et plusieurs installations de production seront construites, afin d’encourager le changement. Ainsi, il sera possible, comme le demandent certains experts et dirigeants, d’utiliser l’hydrogène vert comme alternative dans des secteurs comme les transports.

Le principal problème détecté est que l’hydrogène vert ne sera pas économiquement compétitif à court terme. En effet, selon Bloomberg, le scénario que nous connaissons aujourd’hui concernant le secteur ne devrait s’inverser qu’au 203e.

Bien entendu, l’hydrogène vert n’atteindra pas tous les marchés à la même vitesse. Cependant, pour le secteur, l’industrie consommera l’essentiel de la production et les transports continueront à ne représenter qu’une faible part.

Malgré ce rapport Bloomberg, la société Ohmium – qui construit en Inde une structure équipée d’un électrolyseur de 2 GW – estime pouvoir, d’ici 2025, faire baisser le prix de l’hydrogène, le rendant moins cher que le diesel lui-même.

