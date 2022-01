Et pourquoi aujourd’hui c’est vendredi

JOURNAL D’UN HOMME MÛR AU GYM

Je viens d’avoir 50 ans. Ma femme m’a offert un bon d’une semaine dans l’un des meilleurs gymnases. Je suis en excellente forme mais j’ai pensé que c’était une bonne idée de réduire mon « ventre ». J’ai réservé cette semaine au gymnase. L’entraîneur personnel qui me suivra s’appelle

Catarina, 26 ans, est moniteur d’aérobic et mannequin.

On m’a recommandé de tenir un journal pour documenter mes progrès, que je transcris ci-dessous.

Lundi

Avec beaucoup de difficulté, je me suis levé à 6 heures du matin. L’effort en valait la peine. Le moniteur ressemble à une déesse grecque : blonde, yeux bleus, grand sourire, lèvres charnues et corps sculptural. Il m’a d’abord montré tout l’équipement d’exercice. J’ai commencé par le vélo. Après 5 minutes

pris mon pouls et j’ai été alarmé parce qu’il était si rapide. Mais ce n’était pas à propos du vélo : c’était à cause d’elle, parce qu’elle était vêtue d’un maillot moulant en Lycra qui lui moulait toutes les formes. J’ai apprécié l’exercice. Elle peut me donner beaucoup de motivation. Je commence à ressentir une douleur constante dans mon ventre à force de rétrécir.

mardi

J’ai pris le petit déjeuner et je suis allé à la gym. Le moniteur était meilleur que jamais. J’ai commencé par soulever une barre de métal. Puis elle a osé mettre des poids !!!

Mes jambes étaient faibles mais j’ai réussi à parcourir UN KILOMÈTRE sur le tapis roulant. Le large sourire que m’a adressé le moniteur en fin de matinée m’a convaincu que tout cet exercice en valait la peine… C’est une nouvelle vie pour moi.

mercredi

La seule façon de me brosser les dents était de tenir la brosse avec mes coudes sur le lavabo et de bouger la tête d’un côté à l’autre. La conduite n’était pas facile non plus : tendre la main pour changer de vitesse était un effort digne d’Hercule. Ma poitrine me fait mal. Les plantes

j’ai mal aux pieds à chaque fois que j’appuie sur les pédales. Physiquement diminué, j’ai garé la voiture à l’endroit réservé aux handicapés, notamment parce que je ne peux marcher qu’en boitant. La voix du moniteur était un peu aiguë. Quand tu cries, ça me dérange beaucoup. Quand tu m’as mis dans un harnais pour

grimper sur tout mon corps me faisait mal. Pourquoi quelqu’un invente-t-il un dispositif d’escalade alors qu’il est obsolète depuis l’invention des ascenseurs ? Le moniteur m’a dit que cet exercice m’aiderait à me mettre en forme, ou à profiter de la vie…

Jeudi

La préfète m’attendait avec ses horribles dents de vampire. Je suis arrivé avec une demi-heure de retard : c’est le temps qu’il m’a fallu pour enfiler mes chaussures. Le bâtard m’a mis au travail avec les poids. Quand il a été distrait, je me suis réfugié dans la salle de bain. La fille a envoyé un autre moniteur pour me chercher. Comme punition, il m’a mis dans la machine

l’aviron… je suis tout explosé.

vendredi

Je déteste ce bâtard. Féministe stupide, maigre, anémique, ennuyeuse et sans cervelle ! S’il y avait une partie de mon corps que je pouvais bouger sans ressentir une douleur atroce, je déchirerais ce bâtard en deux. me voulait

travailler sur mes triceps… JE NE SAVAIS MÊME PAS CE QUE C’ÉTAIT CE TRICEPET !!! Et si ça ne suffisait pas de mettre des poids sur mes bras, il a mis ces conneries sur les barres… Je me suis évanoui sur le vélo. Je me suis réveillé sur une civière. Un nutritionniste, un idiot à l’allure stupide, m’a donné

une période de sécheresse sur une alimentation saine.

samedi

L’enfoiré m’a laissé un message sur mon téléphone portable avec sa voix ouverte de lesbienne me demandant pourquoi je ne me suis pas présenté. Le simple fait d’entendre cette petite voix m’a donné envie de casser mon téléphone portable, mais je n’avais pas la force de le soulever. Appuyer sur les touches de la télécommande de la télévision pour zapping demande un effort colossal…

dimanche

Je ne peux pas me lever. J’ai demandé à un de mes amis de remercier Dieu pour moi à la messe d’avoir survécu à cette semaine heureusement terminée. J’ai prié pour que l’année prochaine, ma foutue femme m’offre quelque chose d’un peu plus amusant, comme des soins dentaires, un cathétérisme ou même un examen de la prostate.