La Russie veut interdire totalement l’utilisation et l’exploitation des crypto-monnaies

Bien qu’il s’agisse d’un marché attrayant, certaines crypto-monnaies, telles que les Bitcoins, ont perdu de la valeur. Mais c’est une réalité connue des utilisateurs les plus avertis, puisqu’il est clair qu’il s’agit d’un marché plutôt instable.

Cependant, tout le monde ne voit pas les monnaies numériques avec de bons yeux et plusieurs pays ont combattu cette tendance. Plus récemment, c’est la Russie qui aurait l’intention d’interdire complètement l’utilisation et l’extraction de crypto-monnaies dans le pays.

La Russie propose d’interdire les crypto-monnaies dans le pays

Selon les informations, la Banque centrale de la Fédération de Russie (CBR), qui est le principal régulateur financier du pays, a publié ce jeudi (20) un rapport intitulé « Crypto-monnaies : tendances, risques et mesures », où il mentionne la risques associés aux crypto-monnaies pour les investisseurs et les États. En ce sens, en tant que forme de protection, l’organisation indique que l’interdiction de l’utilisation, du commerce et de l’extraction de crypto-monnaies dans le pays pourrait être une bonne option.

Selon les détails révélés, cette proposition pourrait être liée à des questions politiques, puisque le Service fédéral de sécurité (FSB) a fait pression sur la Banque centrale russe pour proposer une interdiction.

Le rapport a été présenté lors d’un entretien en ligne avec Elizaveta Danilova, directrice du département de la stabilité financière à la Banque de Russie. Le document indique que les crypto-monnaies sont volatiles et largement utilisées dans des activités illégales telles que la fraude.

Ainsi, la Banque centrale russe suggère que le pays a alors besoin de nouvelles lois et réglementations qui interdisent effectivement toute activité liée à la crypto-monnaie dans le pays. En particulier, l’émission de crypto-monnaies et l’organisation de leur circulation en Russie devraient être interdites.

La Russie est actuellement le 3ème pays au monde avec le plus de mineurs de crypto-monnaie. Mais avec cette nouvelle proposition, cette réalité pourrait changer radicalement en peu de temps, en plus du fait que des sanctions devraient être envisagées pour ceux qui ne se conforment pas, si la mesure est mise en œuvre.