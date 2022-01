Le SSD portable T7 Touch de Samsung est tombé à 140 $

Par ExpertReviews le 30 septembre 2021



80

Les dimensions réduites et le scanner biométrique rendent le Samsung T7 Touch idéal pour la vie sur la route.

Par HotHardware le 03 mars 2020



90

Tout compte fait, nous aimons vraiment le Samsung T7 Touch. Si vous recherchez une solution de stockage externe rapide, durable et attrayante avec les fonctionnalités de sécurité offertes par le lecteur, le SSD portable Samsung T7 Touch serait un excellent choix.

Par ePHOTOzine le 03 mars 2020



80

Le Samsung SSD T7 Touch est un SSD super compact et élégant avec des vitesses de lecture et d’écriture haut de gamme et une compatibilité USB 3.2. Les capacités supérieures sont chères, mais pour le prix, vous obtenez plus de fonctionnalités, telles que le déverrouillage des empreintes digitales que…

Par TweakTown le 26 février 2020



90

De loin, le T7 est le meilleur SSD portable à ce jour de Samsung, mais il pourrait utiliser un PDSF inférieur pour faire bouger les unités.

Par PCPer le 26 février 2020



90

Dans l’ensemble, le Samsung T7 Touch est un très bon SSD portable, offrant une excellente qualité de construction et des performances rapides. Mais à 130 $ pour notre modèle de test de 500 Go (et 230 $ pour la version 1 To), vous payez une prime pour la conception de Samsung et ce capteur d’empreintes digitales.

Par mensxp.com le 14 février 2020



100

Le Samsung T7 Touch est probablement le SSD portable le plus rapide et le plus sécurisé que vous puissiez acheter aujourd’hui. Avec une sécurité accrue et des vitesses de transfert plus rapides, le T7 Touch est essentiel pour les utilisateurs expérimentés et les professionnels. Si vous en avez marre d’attendre longtemps…

Par thesdreview.com le 31 janvier 2020



70

Le Samsung T7 Touch est une toute nouvelle version et disponible dans des capacités de 500 Go, 1 To et une version de 2 To sera bientôt disponible. Il profite de la dernière interface USB 3.2 Gen 2 Type-C, se décline en noir ou argent, est d’un aluminium lisse…

Par KitGuru le 30 janvier 2020



80

Le nouveau T7 Touch de Samsung est un lecteur très compact et rapide avec non seulement un cryptage AES-256, mais également un lecteur d’empreintes digitales intégré pour une sécurité supplémentaire de vos données.

Par LegitReviews le 23 janvier 2020



90

Le Samsung T7 Touch est un SSD portable innovant qui fait passer la protection des données à un niveau supérieur grâce au capteur d’empreintes digitales intégré et au cryptage matériel des données AES 256 bits. Il s’agit du premier scanner d’empreintes digitales intégré que nous ayons vu sur un SSD portable et c’est ce qui rend ce lecteur spécial. Si vous recherchez un lecteur portable sécurisé offrant une reconnaissance des empreintes digitales en plus de la protection par mot de passe, c’est la seule solution sur le marché.

Par OC3D le 22 janvier 2020



95

Si vous vous êtes déjà retrouvé à souhaiter disposer de plus de stockage dans un format facilement connectable à n’importe quel appareil, et suffisamment sécurisé pour dissuader les pirates moins déterminés et avertis, le Samsung T7 Touch coche toutes les cases. Il est magnifique, fin et léger, et suffisamment rapide pour tous vos besoins multimédias. Il est beaucoup plus rapide que les SSD SATA6 et remporte le prix OC3D Enthusiast.

Par WindowsCentral le 21 janvier 2020



80

Peut-être pas le plus rapide absolu, mais une combinaison de vitesse, de fiabilité et de sécurité fait que le nouveau T7 Touch vaut la peine d’être acheté pour votre transport de données portable en supposant que votre PC peut en tirer le meilleur parti.

Par Vortez le 21 janvier 2020



100

Comparé à d’autres disques de vitesse similaire, le SAMSUNG offre une valeur décente, avec un scanner d’empreintes digitales ajouté à un design en aluminium unibody robuste et une garantie de trois ans, il est difficile de trouver un seul défaut avec le T7 Touch.

Par TechRadar le 21 janvier 2020



100

Le T7 Touch ne peut pas être touché (jeu de mots) lorsqu’il s’agit d’obtenir le bon équilibre entre sécurité, vitesse, portabilité et prix. Oui, il ne fait pas IP68 et n’a aucune des certifications de sécurité de la plupart de ses rivaux les plus chers…

Par AppleInsider le 21 janvier 2020



90

Les supports portables de la gamme T de Samsung sont devenus de plus en plus populaires au fil des ans. Plus récemment, le T5 a été le choix incontournable pour ceux qui ont besoin d’un stockage portable fiable, compact et rapide. Le T7 Touch s’appuie sur cela, s’améliorant à presque tous les égards…