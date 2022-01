Phil Spencer veut récupérer des franchises comme HeXen ou Guitar Hero

Quelques jours seulement se sont écoulés, mais le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft a fait les gros titres de la moitié du monde. Ce n’est pas en vain qu’il s’agit de la plus grosse acquisition de l’histoire de Microsoft et c’est une déclaration d’intention dans tous les domaines du monde du jeu. Phil Spencer a parlé de certaines franchises qu’il aimerait ramener d’Activision-Blizzard.

HeXen, Guitar Hero ou encore King Quest font partie des priorités de Phil Spencer

Les plus vétérans du lieu se souviendront du mythique HeXen : Beyond Heretic. C’était un jeu de type FPS mais situé au moyen-âge et où nous pouvions utiliser la magie. Un jeu classique et presque culte, dans la continuité d’Heretic que Phil Spencer aimerait désormais ressusciter. Ce jeu, développé dans les années 90 par Raven Software, a changé le style des tireurs FPS classiques comme Doom et Quake et a cherché une approche différente. C’est peut-être l’un des premiers jeux informatiques que j’ai eu la chance d’apprécier.

L’histoire est que le jeu a été publié par iD Software et que la série de jeux des années 90 est considérée comme presque culte. Maintenant, Microsoft a réuni iD Software et Raven Software avec les acquisitions de Zenimax Media et Activision-Blizzard. Et Phil Spencer a mentionné avec désinvolture ce jeu comme l’un de ses favoris.

Il aime aussi l’idée de faire revenir Guitar Hero ou King Quest, deux jeux classiques qui proposeraient du contenu avec une large communauté dans les deux cas. Beaucoup de gens ont critiqué le fait que Spyro ou Crash Bandicoot n’aient pas été mentionnés, mais la réalité est que ces franchises n’ont pas besoin d’être récupérées mais continuent de croître.

De plus, le studio Toys for Bob pourrait ramener des franchises rares classiques comme Banjo Kazoie ou Conker, deux franchises sur lesquelles les fans de Xbox attendaient depuis longtemps leur retour. Nous verrons ce qui se passera, nous devrons sûrement attendre l’année prochaine jusqu’à ce que les autorités compétentes approuvent l’achat et que nous connaissions les plans futurs.

Phil Spencer dit qu’il honorera les accords existants avec Sony

Une autre partie intéressante de cet achat est la situation avec Sony. La société japonaise n’a pas tardé à dire qu’elle espère que Microsoft n’isolera pas Sony avec cette acquisition. L’absence de Call of Duty sur PlayStation pourrait amener nombre de ses utilisateurs à quitter la plateforme.

J’ai eu de bons appels cette semaine avec les dirigeants de Sony. J’ai confirmé notre intention d’honorer tous les accords existants lors de l’acquisition d’Activision Blizzard et notre désir de garder Call of Duty sur PlayStation. Sony est une partie importante de notre industrie et nous apprécions notre relation. – Phil Spencer (@XboxP3) 20 janvier 2022

Pour sa part, Phil Spencer a indiqué que Sony est une partie importante de l’industrie et qu’ils apprécient leur relation. Nous verrons s’il ne s’agit que d’une série de phrases pour la galerie ou si au contraire Phil Spencer fait la même chose qu’avec Minecraft et continue de proposer un support à perpétuité.